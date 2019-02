Visco “Prospettive economiche dell’Italia peggiorate”/ Il numero uno di Bankitalia “Rischi al ribasso”

Monito di Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia. In occasione del 25esimo congresso Assiom Forez, il numero uno della banca italiana parla così in vista delle prospettive di crescita del Belpaese: «Ci sono fattori di rischio rilevanti – le parole riportate dai principali quotidiani online – sulle prospettive dell’economia italiana, legati alla situazione internazionale e all’incertezza sulla crescita e sull’orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull’economia». Secondo Visco, le prospettive di crescita dell’Italia sono al momento meno favorevoli rispetto ad un anno fa, sia per influenze provenienti dall’estero, ma anche per via delle «debolezze proprie del nostro paese». Per il numero uno di Bankitalia, per migliorare il benessere delle famiglie, è necessario che la politica intervenga per «rafforzare e modernizzare la struttura produttiva, rendendola più dinamica e in grado di creare maggiori opportunità di lavoro».

VISCO “PROSPETTIVE ECONOMICHE DELL’ITALIA PEGGIORATE”

Visco ha parlato anche della manovra di bilancio, e dei dubbi riguardanti il biennio 2020-2021: «Resta da definire il futuro delle clausole di salvaguardia – sottolinea – se fossero disattivate senza prevedere misure compensative, il disavanzo si collocherebbe intorno al 3% sia nel 2020 che nel 2021». Fondamentale inoltre, un mantra che ormai ripetono da anni gli economisti: il riequilibrio dei conti pubblici e la riduzione del rapporto fra il debito e il pil. Come dimenticarsi poi dello spread, che secondo il governatore della banca italiana rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’economia italiana: «Tra i primi fattori di rischio, i principali riguardano l’andamento degli scambi con l’estero, le vulnerabilità dei paesi emergenti e le modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Sul fronte interno rileva ancora l’andamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato». Dopo le previsioni negative di numerosi organi economici, e i dati dell’Istat al ribasso sul Pil, un nuovo monito in vista dell’immediato futuro dell’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA