Elisa Buoninconti, figlia di Elena Ceste/ “Mamma, vorrei raccontarti il mio dolore…”

Elisa Buoninconti oggi ha 18 anni ed è la figlia di Elena Ceste e Michele Buoninconti. La sua mamma non c’è più dal 24 gennaio 2014, ovvero da quando secondo l’accusa il padre la uccise occultandone il corpo. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 30 anni dai giudici della Cassazione per uno dei delitti che scosse l’opinione pubblica italiana. A cinque anni di distanza dalla scomparsa di Elena Ceste, la figlia maggiorenne Elisa ha dedicato una lettera alla madre, allegandola ad una foto pubblicata su Instagram. Nel suo messaggio emerge tutto l’amore di una figlia nei confronti della mamma scomparsa ma anche l’immenso dolore che, cinque anni dopo, non è ancora stato cancellato e con ogni probabilità mai lo sarà. “Vorrei vederti un solo istante, per donarti quel bacio che non ti ho dato!”, inizia così il toccante post social che ha raccolto centinaia di “like”. “Vorrei per un solo istante ritrovare il tuo calore nella magia di un abbraccio, avvolgendomi nel profumo della tua pelle! Vorrei parlarti un solo istante, per raccontarti il mio dolore! Vorrei ascoltarti un solo istante, per consolare il mio cuore e assaporare attimi di infinito amore! Vorrei… Vorrei… Vorrei… ma tu mamma non puoi!”, prosegue la giovane Elisa.

ELISA BUONINCONTI, LETTERA ALLA MADRE ELENA CESTE

Nella foto pubblicata su Instagram, Elisa Buoninconti è in braccio ad una giovane Elena Ceste. “Il tuo alito impalpabile mi sussurra: “Non piangere, io sono il vento che ti accarezza, il sole che ti scalda, la pioggia che ti bagna… Io sono dentro di te…!!! Mi manchi Mamma!”, ha concluso nella lettera pubblicata alla madre nell’anniversario della sua scomparsa, sottoforma di post social. Non era la prima volta che Elisa si rivolgeva alla madre di Costigliole d’Asti tramite la sua pagina social. “L’unica cosa che vorrei per Natale se tu, mamma…Mi manchi da morire”, aveva scritto nei mesi scorsi. A consolarla, da quando la sua mamma non c’è più, continuano ad essere i nonni materni, Franco Ceste e Lucia Reggio, i quali si sono trasferiti da Torino a Costigliole per cercare in tutti i modi di turbare il meno possibile i loro ragazzi. Elisa è la maggiore di quattro fratelli ed ha voluto dedicare anche delle parole all’amata nonna: “Mia nonna, che è dovuta diventare di nuovo mamma per noi, che insieme al nonno ci danno la forza e molto coraggio. I miei nonni sono due persone meravigliose. Se non avessimo avuto loro non saremmo ancora con la nostra famiglia e tutti uniti”.





