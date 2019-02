EREDITÀ DI SORDI: ASSOLTI GLI IMPUTATI/ Sorella non raggirata “Il fatto non sussiste”

E’ giunta pochi minuti fa la sentenza in merito al processo riguardante l’eredità di Alberto Sordi: il tribunale di Roma ha assolto i nove imputati perchè “Il fatto non sussiste”. E’ questa la decisione del giudice democratico del tribunale romano, arrivata dopo circa due ore di camera di Consiglio, che assolve con la formula piena i 9 accusati di circonvenzione di incapace e di ricettazione. Il pubblico ministero Eugenio Albamonte aveva chiesto la condanna ad alcune persone vicine alla sorella di Alberto, Aurelia (che aveva ereditato l’intero patrimonio), fra cui anche l’ex autista Arturo Artadi, nominato dalla stessa procuratore dei suoi beni. A questo punto si apre un nuovo capitolo di questo lungo contenzioso riguardante l’eredità “sordiana” che va avanti ormai da cinque anni: sono numerosi i famigliari attrattati dall’ingente patrimonio del noto attore romano (si parla di circa 40 milioni di euro fra liquidi e proprietà immobiliari) che vorrebbero mettere le mani su parte di quell’enorme ammontare ma che la sorella di Alberto ha invece lasciato alla Fondazione che porta il nome dello stesso attore. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

EREDITÀ DI SORDI: ATTESA PER LA SENTENZA

E’ attesa nella giornata odierna la sentenza riguardante l’eredità di Alberto Sordi, amatissimo attore italiano scomparso 16 anni fa. Non avendo fatto testamento, aveva lasciato tutto alla sorella Aurelia, morta a sua volta nell’ottobre del 2014 all’età di 97 anni. Si parla di un patrimonio di circa 40 milioni di euro, ed in ballo vi è un contenzioso fra i parenti della sorella di Sordi, e la Fondazione, a cui la stessa avrebbe lasciato interamente i propri beni. La procura di Roma ha chiesto nove condanne per presunti raggiri da parte di professionisti e personale che assisteva appunto la signorina Aurelia, ed in particolare per il notaio Gabriele Sciumbata, l’avvocato Francesca Piccolella, l’autista Arturo Artadi, al servizio dell’attore e della sorella, e infine, un altro avvocato, Carlo Farina. Secondo quanto sostiene la procura Roma, avrebbero raggirato l’anziana sorella dell’attore romano, che dal 2012 sarebbe stata affetta da una demenza degenerativa e non avrebbe quindi potuto firmare, l’anno seguente, il nulla osta che permetteva ad Artadi di disporre interamente dei suoi beni.

EREDITÀ SORDI, AURELIA AFFETTA DA DEMENZA? OGGI LA SENTENZA

I sospetti sono iniziati a giungere a seguito dei movimenti bancari “stran”, avvenuti subito dopo la procura, che fecero scattare la banca dove la Sordi aveva il proprio conto, che presentò denuncia. Venne così aperta un’inchiesta che portò al rinvio a giudizio di nove persone, che oggi scopriremo se sono innocenti o se hanno realmente raggirato la signorina Aurelia. Sulla vicenda gli opinionisti sembrano dividersi, come si evince dal dibattito presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. C’è infatti che ritiene che realmente l’Aurelia non fosse in grado di intendere e di volere, e che sia stata quindi raggirata, mentre per altri l’anziana signora, nonostante l’età, fosse ancora lucida al momento del testamento, e che avesse semplicemente deciso di lasciare il suo ingente patrimonio alla Fondazione Terza per via dell’astio nei confronti dei suoi parenti.



