Elisabetta scomparsa dal 28 gennaio/ Milano, la 18enne si è allontanata da una comunità: appello dei genitori

Dopo Elena Petriu, un nuovo caso di scomparsa a Milano. Come riporta Chi l’ha visto?, non si hanno più notizie di Elisabetta Ledda dallo scorso 28 gennaio 2019: potrebbe essere in difficoltà e avere bisogno di aiuto: la neo diciottenne è allontanata da una comunità di Milano, che si trova nel quadrante sud della città, e gli operatori si sono accorti alle ore 11,00 della sua assenza. Lisa è stata vista per l’ultima volta lunedì alla stazione della metropolitana Famagosta attorno alle ore 11.15: non si sa se sia salita su un treno o dove si sia diretta. Il giorno della scomparsa aveva i capelli raccolti a treccine.

ELISABETTA SCOMPARSA DA MILANO DAL 28 GENNAIO

Elisabetta Ledda ha festeggiato i suoi 18 anni, quando si è allontanata indossava un pellicciotto di colore bordeaux. La giovane ha gli occhi azzurri e i capelli buondi, tra i segni particolari segnaliamo il piercing al labbro inferiore, al naso e alle orecchie. Non ha con sé né documenti, né soldi, né cellulare e farmaci di cui ha bisogno. L’appello è rivolto soprattutto agli abitanti della città di Milano tra Ripamonti e Rogoredo. Come evidenzia Chi l’ha visto?, «i genitori e il fratello vogliono fare sapere a Lisa che non c’è alcun problema e che sono pronti ad abbracciarla, ad andare ovunque lei si trovi basta che lei chiami e si faccia sentire. Sono molto preoccupati per la sua scomparsa, non ci sono problemi e qualsiasi cosa la si affronta insieme».

