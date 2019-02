Investe fidanzata incinta di due gemelli: voleva abortisse/ Pavia: 30enne arrestato, salvi i bimbi

Ha investito la fidanzata, incinta al terzo mese di due gemelli, perchè voleva che abortisse. Per questa ragione un uomo di 30 anni, venditore ambulante di origini marocchine è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pavia. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 febbraio e a darne notizia nella giornata odierna è il portale La provincia Pavese nell’edizione online. Inizialmente sembrava un semplice incidente stradale: l’allarme era scattato intorno alle 14.00 quando una giovane 23enne era stata investita nei pressi della fermata del bus da un’auto che non si era fermata a soccorrerla. Immediatamente erano intervenuti sul posto gli uomini della polizia stradale, della polizia locale ed i soccorritori del 118 che avevano trasportato la giovane vittima in ambulanza all’ospedale San Matteo per tutti i controlli del caso. Una volta giunta al Pronto Soccorso, la situazione ha iniziato ad essere molto più chiara gli occhi degli stessi sanitari. E’ stata la stessa ragazza a raccontare agli agenti che ad investirla era stato il suo compagno dopo che lei era andata via di casa in seguito ad una lite scaturita dalla volontà dell’uomo di farle interrompere la gravidanza in corso.

INVESTE FIDANZATA INCINTA DI DUE GEMELLI: ARRESTATO

Solo nel tardo pomeriggio di ieri, il fidanzato marocchino 30enne autore dell’assurdo incidente si è presentato in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute della giovane futura mamma 23enne. Ad attenderlo però vi erano proprio gli agenti di polizia che hanno prontamente fatto scattare nei suoi confronti le manette. L’uomo è stato così trasferito presso il carcere di Torre del Gallo con le gravissime accuse di tentato omicidio e tentata interruzione dolosa di gravidanza ed ora resta in attesa di essere interrogato dal magistrato che dovrà poi esprimersi sulla convalida del suo arresto. In merito alle condizioni della giovane fidanzata e dei bambini che porta in grembo, fortunatamente, come riferisce Giornale di Pavia nell’edizione online, la ragazza non ha riportato gravi conseguenze e se la caverà con una prognosi di un mese. Anche i due gemelli che sta aspettando sarebbero stati messi in salvo.

