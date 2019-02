Madre e figlio di 11 mesi aggrediti in strada da sconosciuto/ Bologna, bimbo schiaffeggiato: fermato 20enne

Momenti di grande paura, quelli vissuti ieri, giovedì 7 febbraio da una mamma e dal suo bambino di appena 11 mesi a Bologna. Sarebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio ma si è trasformato per le due vittime ben presto in un vero e proprio incubo. Secondo quanto riferito da Repubblica.it, la giovane madre bolognese stava spingendo il passeggino con il piccolo figlio di neppure un anno quando entrambi sono stati improvvisamente vittime di un’aggressione in strada ad opera di uno sconosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe prima strattonato la donna, allontanandola con violenza dal passeggino e facendola così finire a terra, poi si sarebbe accanito anche sul bimbo strattonando anche lui e schiaffeggiandolo senza un apparente motivo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 18.00 in via dell’Arcoveggio a Bologna e solo grazie all’intervento di due passanti che hanno assistito all’assurda scena è stato evitato il peggio.

MADRE E FIGLIO DI 11 MESI AGGREDITI IN STRADA: 20ENNE FINISCE IN PSICHIATRIA

Sono stati proprio i due passanti a fermare l’aggressore e ad allertare la polizia dopo aver prontamente prestato soccorso alla madre del piccolo di 11 anni, anche lui aggredito da un giovane sconosciuto prontamente preso in consegna dagli agenti non appena giunti sul posto. Solo allora è stato possibile scoprire anche cosa c’era dietro l’assurdo gesto ai danni di mamma e figlioletto. L’aggressore infatti è un ventenne di origini moldave, incensurato e con problemi psichici il quale già in passato era stato ricoverato in una struttura psichiatrica nel Veronese. Dopo l’aggressione alla donna ed al suo figlioletto, non ha saputo fornire alcuna motivazione agli agenti. E’ stato così accompagnato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è stato nuovamente ricoverato nel reparto di psichiatria. Mamma e bimbo sono stati trasportati in ospedale dove però i sanitari non hanno riscontrato alcuna lesione degna di nota. La donna ha riportato solo alcune escoriazioni causate dalla caduta mentre il bimbo qualche ecchimosi su guance e collo.

