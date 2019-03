Video, pazzo interrompe Messa in diretta tv/ “Sono Dio in terra”: panico tra i fedeli

Ha gettato letteralmente il panico i fedeli in chiesa e i tanti collegati nella diretta tv su Rete 4 della consueta santa messa domenicale nella Basilica di Sant’Andrea delle Fratte a Roma: un pazzo, un folle, ha interrotto la celebrazione davanti alle telecamere Mediaset presenti per mettersi poi ad urlare praticamente dal pulpito frasi sconnessi del tipo «io sono Dio sceso sulla terra». Le testimonianze arrivano dagli autori tv e dai fedeli presenti visto che le telecamere hanno giustamente “staccato” non appena il pazzo era salito sull’altare durante la preghiera celebrata dal sacerdote: spento il microfono, nel video choc si vedono le facce allibite e un po’ atterrite dei fedeli nelle prime file, salvo poi concludersi prima che la volante della Polizia arrivare a portare via l’uomo, italiano di mezza età, in evidente e chiaro stato confusionale.

PANICO TRA I FEDELI IN CHIESA

Addirittura, raccontano i testimoni su Tg Com24, alcuni fedeli e religiosi hanno cercato di allontanare l’uomo salito all’altare per interrompere la Santa Messa, ma non voleva essere avvicinato in alcun modo e molte persone a quel punto sono uscite per paura di reazioni violente. Evidente anche la paura del resto della Basilica, con la Santa Messa sospesa per diversi minuti prima che la calma e l’ordine potessero tornare anche all’interno della chiesa romana: «Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto un altro episodio simile un anno e mezzo fa» hanno poi spiegato i frati Minimi, cui appartiene la basilica di Sant’Andrea delle Fratte. «Chiederemo che d’ora in avanti ci sia un presidio delle forze dell’ordine durante le celebrazioni, soprattutto quelle che vengono trasmesse in diretta», concludono i frati dopo che il fantomatico “visionario” è stato allontanato e sottoposto alle cure mediche.

Momento CHOC poco fa durante la messa su #Rete4, un uomo pazzo ha interrotto la messa, questo è quello che è successo. #SantaMessa pic.twitter.com/vu3h56pBG7 — Alberto Breani (@albertobreani) 10 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA