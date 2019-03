Balena inghiotte il sub, poi lo risputa/ Video, prima il panico poi all’improvviso…

Una balena ha inghiottito un sub per poi risputarlo fuori, una storia tremenda che lascia senza parole. Protagonista è il 51enne sudafricano Rainer Schimpf, regista di “Dive Expert Tours”. Partito con una squadra di sommozzatori il suo obiettivo era quello di andare a documentare una corsa di sardine, quando però è successo qualcosa di impensabile. Ci troviamo al porto di Port Elizabeth precisamente a est di Città del Capo quando l’uomo si sporge troppo e finisce nella gigantesca bocca del cetaceo. Per sua fortuna però Rainer si è salvato perché è stato letteralmente risputato dalla balena. I suoi uomini inizialmente si erano divisi in due gruppi per catturare la maggiore quantità di pesci. È stato lo stesso Schimpf a raccontare a Barcroft Tv che stava cercando di filmare uno squalo quando è stato improvvisamente oscurato e lì è iniziato il suo incubo per fortuna a lieto fine.

Balena inghiotte il sub, poi lo risputa: video, le parole di Rainer Schimpf

Rainer Schimpf è il sub inghiottito e poi risputato da una balena. L’uomo ha parlato a Barcroft TV specificando: “Ho trattenuto il respiro. Non c’è tempo per la paura in una situazione del genere, ma devi usare solo l’istinto. Pensavo si sarebbe immerso e mi avrebbe liberato nell’oceano in grande profondità. Era buio pesto dentro”. Il suo fotografo Heinz Toperczer ha deciso di tenere la macchina in mano e ha guardato quello che accadeva, filmando tutto. Le immagini sono diventate poi virali sui social network, con tantissimi che le hanno condivise per cercare di ricordare cosa è accaduto.

Il video raccapricciante





