Massimo Bossetti, riapertura processo?/ Omicidio Yara, Denti “Ne vedremo delle belle”

Massimo Bossetti continua a proclamarsi innocente. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, il carpentiere di Mapello spera nella riapertura del processo. Una strada che il suo consulente Ezio Denti ritiene percorribile, nonostante serva qualcosa di forte. «Non posso entrare nei dettagli ma crediamo di avere elementi sufficientemente forti per poter riaprire il caso, ne sono più che convinto», ha dichiarato Denti ai microfoni di Radio Cusano Campus. Sul caso della 13enne di Brembate potrebbero esserci allora sviluppi clamorosi. «Mi mancano ancora dei tasselli importanti ma se riuscirò ad incastrarli allora ne vedremo delle belle», ha spiegato Denti, uno dei consulenti tecnici della difesa di Massimo Bossetti. «Non mi sono mai fermato. Abbiamo ricominciato da capo. Il tempo ci darà ragione». Per Denti l’errore di questo processo è all’inizio. «Nel revisionare le carte ci sono delle anomalie che potrebbero portare a riaprire il caso».

MASSIMO BOSSETTI, RIAPERTURA PROCESSO PER OMICIDIO YARA GAMBIRASIO?

La condanna all’ergastolo di Massimo Bossetti non chiude il caso relativo all’omicidio di Yara Gambirasio. Lo ha precisato Ezio Denti, uno dei consulenti del carpentiere di Mapello. Per la difesa di Bossetti c’è la possibilità di riaprire il processo. «Al di là delle questioni scientifiche, comunque centrali, ci stiamo concentrando sulle attività di soggetti interessanti». Il consulente ha ricordato che avevano fatto appello ai cittadini di Brembate per chiedere loro di farsi avanti se sapevano qualcosa. «Abbiamo quindi ricevuto diverse informazioni che sono interessanti», ha chiarito Ezio Denti a Radio Cusano Campus. Ma Dente ha parlato anche del caso giudiziario che ha riguardato il suo titolo di studio: «Ci sono volute quattro sentenze di cui una del giudice di pace che hanno detto che sono un ingegnere a tutti gli effetti» . Era stato il pm bergamasco Letizia Ruggeri, che indagò sull’omicidio della 13enne, a denunciare la mancanza di titoli di studio per il consulente tecnico della difesa Bossetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA