Tav, Lega in pressing su M5s con la mini-tav/ Grillo “E’ un’opera morta, svegliatevi”

Non si placa lo scontro all’interno del governo sulla Tav. Movimento 5 Stelle e Lega appaiano asserragliate dietro le rispettive posizioni, con i grillini fermamente convinti che il treno ad alta velocità che collega Lione a Torino non s’ha da fare, anche per una questione elettorale, e con il Carroccio che invece pensa (come l’Unione Europea), che il treno debba essere completato anche per rilanciare l’Italia. Lo si capisce chiaramente dalle parole rilasciate ieri dal fondatore dei grillini, Beppe Grillo, che in occasione del suo show a Torino ha spiegato: «L’alta velocità Torino è una linea di cemento e calcestruzzo. La Tav è ancora una stella che fa luce, ma è morta perché la mobilità sta cambiando. I container sono vuoti. I grandi progetti sono altri. Qui a Torino avete sperimentato e inventato di tutto, anche l’alta velocità, e non lo capite. Vi perdete in cazzate come la Tav. Svegliatevi. Mi fate impazzire!». Sullo sfondo, una mini-tav proposta dalla Lega, un nuovo progetto dai costi minori rispetto a quello originario, che però non si capisce se esista o meno.

TAV, LEGA IN PRESSING SU M5S CON LA MINI-TAV

«Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – quanto giunge da Palazzo Chigi a riguardo – non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all’analisi costi-benefici dell’opera. Il presidente non ha mai anticipato nessun giudizio, mentre ha sempre ribadito e ancora ribadisce che verrà presa la migliore decisione possibile nell’interesse esclusivo del Paese». A sostenere con forza il pensiero del Movimento 5 Stelle, anche il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, altro storico sostenitore del “no-Tav”, che ha ribadito di essere profondamente contrariato all’opera. Ma come detto in apertura, la Lega la pensa diversamente: «La Tav è un investimento importante per tenere l’Italia legata all’Europa – ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti – le Alpi ce le ha date Dio, ma dopo Annibale c’è chi ci passa sopra, e chi sotto. Forse alcune cose, in fase di progettazione, sono state esagerate. Nel Contratto di governo non c’era una posizione univoca. Adesso dobbiamo dare tempo al processo di maturazione che possa portare a realizzare un’opera con minore impatto ambientale e costi ridotti». Difficile uscire da tale empasse.

