Bus incendiato Milano, caccia al video-manifesto/ Ousseynou Sy nel reparto protetti

Si trova nel reparto protetti del carcere di San Vittore l’uomo che ieri ha dirottato e incendiato un autobus con a bordo una scolaresca di 51 alunni. Ousseynou Sy, questo il suo nome, è tra i detenuti che non possono stare insieme ad altri, come i pentiti o i sex offenders, coloro che hanno compiuto reati contro donne e bambini, e pure ex appartenenti alle forze dell’ordine. Pur sembrando tranquillo, il 47enne è sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria. In queste ore comunque ha avuto colloqui con lo psicologo del carcere. La Procura sta intanto cercando il video che l’autista ha diffuso ad alcuni amici e parenti in Senegal. Nel filmato, registrato col cellulare bruciato tra le fiamme dell’autobus, Ousseynou Sy avrebbe annunciato il suo gesto perché «esasperato dall’attuale situazione migratoria». Il video, secondo le intenzioni dell’autista, sarebbe poi stato diffuso sul suo canale YouTube. Del caso si è occupato anche “Chi l’ha visto?” nella sua striscia giornaliera.

BUS DIROTTATO MILANO, PARLANO PRESIDE E SINDACO

Alla trasmissione di Raitre è intervenuta la dirigente della scuola media di Crema che ha parlato delle condizioni dei bambini. «Per la metà sono tornati a scuola. Con il sindaco e gli assessori stiamo andando a visitarli. Stanno apparentemente bene e sorridono, ma ora serve un lavoro di supporto a livello psicologico che coinvolgerà i genitori e il personale scolastico. Siamo tutti provati da questa vicenda». La dirigente scolastica ha poi ricostruito il momento in cui ha compreso che era successo qualcosa all’autobus con a bordo gli alunni: «Alle 11 i ragazzi non tornavano e abbiamo cominciato a preoccuparci. Non rispondeva nessuno degli adulti accompagnatori, quindi abbiamo capito che stava succedendo qualcosa. Ho allertato le forze dell’ordine. Poi abbiamo avuto notizie di un collegamento col cellulare di un collaboratore scolastico». Il sindaco di Crema ha dichiarato: «Già da ieri è partita l’assistenza di un’équipe di psicologi che li assisteranno individualmente e in gruppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA