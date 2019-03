ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE/ 25 marzo, l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Maria

Il 25 marzo si festeggia l’Annunciazione del Signore. Questo avvenimento viene riportato con accuratezza nel Vangelo: la giovane e vergine Maria si appresta a ricevere la visita di un angelo messaggero che gli porta una lieta novella, la ragazza è stata infatti scelta per dare i natali al più grande uomo che sia mai esistito, il futuro Gesù Cristo. Maria è stata prescelta a causa della sua fede, ma soprattutto perché crede in Dio e si attiene ai comandamenti divini con rigore e riverenza. Maria dopo l’annunciazione concepisce in modo miracoloso Gesù bambino per volere divino. In questo modo, grazie allo spirito santo, Gesù finalmente nasce e porterà poi la speranza di un mondo migliore all’intero genere umano. L’Annunciazione del Signore viene festeggiata in tutta Italia, ma anche in tutti i paesi che cattolici. Non sono pochi i luoghi nel mondo dove vengono fatte iniziare manifestazioni, feste e sagre in onore di questo evento.

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

L’Annunciazione sancisce uno dei momenti chiave del Cristianesimo, anzi, si può dire che questo avvenimento sia una base della religione che professa amore ed unità tra le nazioni. Molto interessante il fatto che si festeggi il giorno del 25 marzo. Molti potrebbero trovare il fatto casuale, ma in realtà esiste una ragione ben specifica. Difatti, il 25 marzo viene inteso come il momento del concepimento, che porterà poi alla nascita del Signore dopo i comuni 9 mesi di gestazione. Se si fa un piccolo calcolo, ci si ritrova al 25 dicembre, vale a dire il momento della celebrazione del Natale, la nascita del Salvatore degli uomini. Il giorno 25 marzo sono dedicati anche canti e preghiere a questo evento unico e decine di fedeli si riuniscono nelle proprie chiese per celebrare l’evento e ricordarlo nel modo giusto.

Oltre all’importante ricorrenza dell’Annunciazione del Signore, ci sono anche altri Santi oppure Beati che si ricordano il giorno 25 Marzo. Tra questi ad esempio, occorre citare il Beato Andrea Laudenzo, Beato Andrea Zadeja, Sant’Aroldo di Glouchester, Sant’Ermelardo, San Francesco Bruno, San Giacomo Bird, San Nicodemo di Mammola, San Placido Riccardi, San Procopio, San Riccardo di Pontoise, San Pietro Formica, Santa Margherita Clitherow, Santa Lucia Filippini, Sant’Isacco, San Dula, San Dismas, detto anche il Buon Ladrone e San Pelagio di Laodicea.



