13enne morto in ospedale durante estrazione dente/ Padova, infarto choc: ora autopsia

Era nel mezzo di una normale operazione in ospedale per l’estrazione di un dente ma ha avuto prima un malore, poi divenuto attacco cardiaco che ha portato nel giro di pochi minuti Benjamin Tyler Bryant alla morte istantanea. Il dramma è avvenuto a Padova e il triste protagonista è un 13enne originario di Vicenza, operato ieri mattina nella Clinica di Odontologia e stomatologia dell’ospedale della città: secondo quanto riportato dal Gazzettino questa mattina, lo choc è stato devastante sia per la famiglia che ha ricevuto la notizia fuori dalla sala operatoria e sia per gli stessi medici che stavano affrontando una banalissima operazione. Va detto che il quadro clinico del ragazzino ha di certo “complicato” l’intervento: Benjamin era affetto da una patologia neurologica ma al momento non è per nulla chiaro se questo possa aver influito sulle complicazioni e l’arresto cardiocircolatorio e solo l’autopsia potrà stabilire cosa realmente sia successo sotto i ferri ieri mattina.

AUTOPSIA SUL CADAVERE DEL 13ENNE

Un’autentica tragedia quella avvenuta a Padova, con la famiglia che ovviamente è piombata nell’incubo quando è stata avvisata dall’equipe medica a sua volta sotto choc per quanto appena successo. I medici conoscevano bene il caso di quel ragazzino (che la settimana prossima avrebbe compiuto 14 anni) visto che una simile estrazione di dente era stata eseguita giusto un mese fa: Benjamin viveva a Costabissara, in provincia di Vicenza, assieme ai genitori Mason Bryant (cittadino americano) e Simona Campana e tutto avrebbe pensato prima di quell’intervento fuorché quanto tragicamente successo. È stata ovviamente disposta l’autopsia per provare a capire cosa abbia provocato l’infarto nel bel mezzo dell’operazione: il giovanissimo da tempo era sotto le cure del servizio dentistico pubblico di via Giustiniani proprio per via delle sue complesse malattie sistemiche di cui era affetto dalla nascita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA