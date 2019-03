Omicidio di Pagliarelli, Palermo: un fermo/ “Manzella ucciso per un debito di droga”

La polizia di Palermo ha arrestato il presunto assassino di Francesco Manzella, pusher ucciso lo scorso 17 marzo nei pressi del carcere Pagliarelli. Stando a quanto riferito in queste ultime ore dai principali quotidiani italiani, il provvedimento di fermo di indiziato di delitto della Procura della Repubblica di Palermo, è stato emesso nei confronti di un palermitano di 42 anni incensurato e gestore di una pizzeria, tale Pietro Seggio. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, ad ammazzare il pusher Manzella in via Gaetano Costa poco più di una decina di giorni fa. Stando a quanto riscontrato dopo accurate indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura di Palermo, il movente del delitto sarebbe da ricercare nel mondo della droga: pare infatti che il killer avesse un debito nei confronti della vittima, molto probabilmente per una o più dosi non pagate, e di conseguenza il pizzaiolo abbia deciso di risolvere la questione con la violenza. Secondo gli investigatori Seggio sarebbe stato un cliente abituale di Manzella, che pretendeva il compenso per le dose fornite.

OMICIDIO DI PAGLIARELLI, PALERMO: UN FERMO

Per chiudere definitivamente la vicenda, Seggio, nella notte fra domenica 17 e lunedì 18 marzo, incontrò Manzella, forse attirandolo in una trappola, e gli sparò alla nuca mentre stava uscendo dalla sua auto. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima (già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e spaccio), avrebbe avuto un appuntamento con il suo carnefice, e ciò proverebbe la premeditazione. L’accusa nei confronti di Seggio è quella di omicidio volontario (ma potrebbe a breve aggravarsi in premeditato), così come disposto dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Giovanni Antoci. «Abbiamo lavorato intensamente – il commento del capo della squadra mobile di Palermo – per ricostruire le ultime giornate della vittima e delle persone che avevano avuto contatti con lui. Poi, abbiamo stretto il cerchio attorno all’indiziato e smontato il falso alibi che aveva fornito».

