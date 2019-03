Anarchici, manifestazione oggi 30 marzo a Torino/ 4 arresti, controlli a tappeto

Manifestazione 30 marzo 2019 a Torino, anarchici in corteo per le vie del centro: clima di alta tensione nel capoluogo piemontese. Come riporta Repubblica, sono circa 1500 i partecipanti e la zona è completamente bloccata: circa 200 persone si sono trovate al Parco del Valentino per un picnic per poi dirigersi verso la stazione di Porta Nuova dove è previsto il raduno. Tanti striscioni e tanti cori, con il centro città praticamente deserto: molte i negozi che hanno deciso di abbassare le serrande per evitare il peggio in caso di tensioni con le forze dell’ordine. Polizia già al lavoro da diverse ore: quattro persone sono state arrestate nell’ambito dei controlli a tappeto disposti per la manifestazione in corso. Parliamo di quattro giovani proveniente dal Veneto tra i 24 e i 29 anni fermati sull’autostrada Milano-Torino all’altezza di Rondissone: come riporta l’Ansa, avevano sette bombe carta, maschere antigas, fumogeni, guanti e passamontagna.

MANIFESTAZIONE 30 MARZO TORINO: LE ULTIME NOTIZIE

Decine di poliziotti presidiano il centro di Torino, diversi agenti in borghese: gli organizzatori della manifestazione hanno promesso di bloccare la città e sono attesi molti esponenti del mondo anarchico in arrivo da tutta Europa. Disposti, come dicevamo, controlli preventivi: carabinieri e finanza presidiano il quartier generale della Lavazza e il grattacielo di Intesa San Paolo. Nelle scorse ore il Comune, complice la concomitanza degli eventi della Biennale e della partita tra Juventus e Empoli, ha invitato i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in centro città, con i tram che hanno rimpiazzato gli autobus per prevenire eventuali blocchi stradali. Come riporta Rai News, il prefetto Claudio Palomba ha commentato: «Auspico che sia senso di responsabilità da parte di tutti e che i toni rimangano quelli di un confronto civile». Ricordiamo, infine, che il sindaco Chiara Appendino è sotto scorta per le minacce ricevute dopo lo sgombero dell’asilo occupato dagli anarchici.

