Rho Fiera, crolla stand al Salone del Mobile/ Milano, grave un operaio 45enne

Episodio gravissimo avvenuto questo pomeriggio nell’area Cargo 1 di Rho Fiera dove si stanno allestendo in questi giorni gli spazi del Salone Internazionale del Mobile: un operaio romeno di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo che uno stand in legno gli è crollato addosso all’interno degli allestimenti di Rho Fiera Milano per l’imminente Salone (9-14 aprile 2019). Secondo quanto riportato dai colleghi del Giorno, il tutto è successo alle 14.10 quando un gruppo di operai ha iniziato a sentire scricchiolare la struttura, scappando prima che lo stesso stand cedesse: purtroppo si sono accorti solo in un secondo momento che il loro collega 45enne mancava all’appello. Tornando subito indietro si sono accorti del crollo sostanziale di quello stand con l’operaio travolto sotto le macerie: chiamati subito i soccorsi, il 118 ha trasportato al Niguarda di Milano l’operaio sfortunato che è dato in gravi condizioni con traumi all’addome, al bacino e gli arti inferiori, ma si sospetta fortemente una grave lesione spinale.

Sono in corso diversi accertamenti della polizia e dell’Ats per provare a chiarire la dinamica del crollo avvenuto a pochissimi giorni dal via del Salone del Mobile: con la viva speranza che l’operaio ferito possa rimettersi nelle migliori condizioni nelle prossime settimane, urge capire cosa sia davvero successo nello stando dell’area Cargo1 di Rho Fiera. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco oltre agli agenti del Commissariato di Rho che inizieranno a sentire i vari operai testimoni presenti durante l’incidente allo stand crollato: l’evento clou del design made in Italy vede più di 2.400 espositori provenienti da 43 Paesi con 550 i designer al SaloneSatellite presenti con tutte le novità e le proposte nel polo espositivo di Fiera Milano Rho. Nei prossimi giorni ci sarà il taglio del nastro col Premier Giuseppe Conte, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, i rappresentanti istituzionali di Regione Lombardia e Comune di Milano e ovviamente anche i vicepremier Di Maio e Salvini. Il dramma avvenuto oggi però rischia di annebbiare questi giorni convulso di vigilia e occorre per questo fare più chiarezza possibile sulla grave vicenda.

