Maria Chindamo/ In una lettera movente e luogo dove cercare il corpo? Svolta vicina

Una lettera indirizzata all’avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia di Maria Chindamo, ha riacceso le speranze attorno ad un giallo ancora irrisolto. Arriva dalla Calabria (si intravede il timbro postale di Lamezia Terme) e potrebbe rappresentare la svolta nelle indagini sulla sparizione della donna in quanto il suo contenuto ha fornito spunti molto interessanti agli stessi inquirenti. “Una lettera dove vengono riportate circostanze specifiche e un movente specifico ma anche dei luoghi specifici dove Maria potrebbe trovarsi”, ha rivelato il fratello Vincenzo Chindamo. La lettera in questione indica forse dove potrebbe trovarsi il corpo della donna? Nei giorni scorsi gli uomini del Ris si sono precipitati in un terreno nei pressi delle proprietà di Maria. “Io non ero al corrente, l’ho saputo direttamente dalla troupe di Quarto Grado”, ha spiegato ancora Vincenzo alle telecamere della medesima trasmissione. Si tratta di una zona di campagna piena di frutteti dove lavorano molti operai, eppure nessuno ammette di aver visto nulla. Il terreno appartiene ad un noto imprenditore della zona che non ha però voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Secondo il fratello della vittima, l’autore ella lettera conoscerebbe bene l’ambiente che ruota attorno a Maria, “qualcuno vicino alla famiglia o vicino agli assassini”, dice.

MARIA CHINDAMO, SCOMPARSA RESTA UN GIALLO

Di Maria Chindamo, da quasi tre anni si sono perse le tracce da Laureana di Borrello, dove si era trasferita insieme ai figli intenta a ricostruirsi una nuova vita dopo il suicidio del marito dal quale si era separata. E’ il 6 maggio 2016 quando accade qualcosa di terribile. La madre, ai microfoni di Quarto Grado ha ricordato: “Mi disse quella sera, mamma domani andiamo a fare un po’ di shopping, magari ritorno verso le 10…”. Sono le 7 del mattino quando Maria esce di casa per dirigersi verso le sue tenute agricole dove ha un appuntamento con uno dei suoi operai. Alessandro Dimitrov ha più volte ricordato e ricostruito i movimenti di quella mattina: “Ho visto la sua macchina e il cancello chiuso. Ho lasciato il trattore acceso e sono venuto a piedi, ma lei non c’era”. A confermare le parole del dipendente, anche il fratello di Maria, Vincenzo Chindamo, il quale ha raccontato di aver ricevuto una sua telefonata intorno alle 7.25 in cui gli diceva che stava attendendo la donna della quale perchè non c’era traccia se non la sua auto accesa ma piena di sangue. La sua vettura viene rinvenuta abbandonata con macchie di sangue in diversi punti. E’ evidente che ad aggredirla sia stato qualcuno che conosceva i suoi spostamenti, eppure, caso vuole che proprio quel giorno le telecamere non hanno ripreso nulla perchè non funzionanti. “Qualcuno la aspettava, l’ha aggredita a sangue, lasciando tracce ovunque e lì avrà sofferto tantissimo poverina, avrà cercato di difendersi, avrà lottato per liberarsi da queste mani assassine”, ha commentato il fratello Vincenzo. Per la procura di Vibo Valentia la donna è stata rapita e uccisa, ma i suoi tre figli continuano ad aspettarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA