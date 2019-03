MAFIA, BLITZ CARABINIERI A TRAPANI: 25 ARRESTI/ C’è ex deputato Pd Paolo Ruggirello

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Trapani che stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 25 esponenti della mafia trapanese. Ne dà notizia l’ansa, sottolineando come tra gli arrestati vi sia anche un nome di spicco della politica locale: Paolo Ruggirello, ex deputato regionale del Pd, accusato di associazione mafiosa e considerato al servizio del latitante più pericoloso d’Italia: Matteo Messina Denaro. Tra i politici finiti in manette, questa volta con l’accusa di scambio politico-mafioso, anche l’ex assessore comunale di Trapani, Ivana Inferrera: i due, secondo gli inquirenti, si offrivano ai mafiosi in qualità di “referenti” politici dei clani. In alcuni casi arrivavano ad affidare loro la gestione della campagna elettorale.

MAFIA, PAOLO RUGGIRELLO ARRESTATO

Sono oltre 200 i carabinieri del Comando Provinciale di Trapani impegnati da questa mattina a dare esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Dda, nei confronti di 25 appartenenti a Cosa Nostra trapanese chiamati a rispondere di associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione, danneggiamento e altro. Non c’è dubbio che i nomi più in risalto nell’ambito dell’operazione guidata da Francesco Lo Voi, ci sono due esponenti politici siano quelli di Paolo Ruggirello e Ivana Inferrera: il primo, 52enne trapanese, eletto all’Ars due volte, è stato deputato questore. Si è candidato alle ultime elezioni politiche ma non è riuscito a farsi eleggere; la seconda, 55 anni, una laurea in Conservazione dei beni culturali, è stata direttrice del museo della preistoria e nel 2013 è stata nominata assessore alle Strategie di sviluppo, alle politiche sociali e al Turismo del Comune di Trapani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA