Samira Sbiaa scomparsa 18 anni fa/ Il marito: “L’ho cercata”, dubbi della famiglia

Da 18 anni non si hanno più notizie di Samira Sbiaa, 32enne casalinga che viveva a Settimo Torinese con il marito Salvatore, sposato nel 2000. Una mattina la donna si è allontanata senza portare con sé: i suoi famigliari, che vivono in Marocco, non riescono a sapere nulla di questa scomparsa e non hanno in mano neanche la denuncia di scomparsa. I genitori hanno deciso dunque di rivolgono a una associazione per sapere della scomparsa, ma neanche quest’ultima riesce a ottenere informazioni sulla sua scomparsa. La madre ha lanciato un appello chiedendo aiuto anche al marito, che però sostiene di non averla trovata in casa quel giorno e di averne denunciato la scomparsa. Ma di quella denuncia non c’è traccia…

LE PAROLE DEL MARITO DI SAMIRA SBIAA

«Sono uscito una mattina e non l’ho trovata più. Sono andato dai carabinieri e ho fatto la denuncia, credevo fosse andata via col fratello», le parole del marito Salvatore ai microfoni di Chi l’ha visto?: «Secondo me è in Francia o in Marocco, è da qualche parte, non lo so». Prosegue Salvatore: «Per anni ho cercato questa ragazza, ma nessuno mi ha saputo dire niente o non mi hanno voluto dire niente». Si è ipotizzato che lui la costringesse a restare segregata in casa, ecco la sua replica ai microfoni dell’inviato di Chi l’ha visto?: «La costringevo a restare a casa? No, usciva, usciva con me, andavamo in giro per Torino… Perché si lamentava con i genitori? Lei aveva le chiavi, se voleva uscire, usciva: era maggiorenne, mica potevo segregarla». E conclude: «Quando è scomparsa, io ero a Torino a fare un po’ di spesa, sono tornato e non l’ho più trovata. Era un giorno come tanti in cui ero uscito. Sarò stato via 2-3 ore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA