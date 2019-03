Picchiato per un debito: “credevo volesse uccidermi”/ Varese, 40 giorni di prognosi

Niccolò, un elettrauto 50enne, nei giorni scorsi è stato vittima di una brutale aggressione da parte di una persona alla quale aveva aggiustato l’auto senza però ricevere il dovuto pagamento. L’uomo sarà oggi in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 alla quale racconterà in prima persona la terribile esperienza. Le sue parole erano già state racconta da VareseNews al quale il 50enne pestato a sangue aveva spiegato: “Non volevo riscuotere un credito da quell’uomo. Mi sono solo permesso di ricordargli che quello che andava dicendo in giro era falso, lui i soldi che mi doveva non me li ha mai dati”. L’aggressione brutale si era consumata a Busto Arsizio davanti al bar gestito dallo stesso uomo che lo avrebbe picchiato per un debito. I segni di quel pestaggio sono ancora oggi evidenti e dopo essere stato picchiato è stato necessario il ricovero in ospedale: oltre al volto sfigurato dagli ematomi, la vittima ha riportato anche il naso rotto, un braccio ferito e cinque costole rotte. L’aggressore sarebbe un uomo di 30 anni il quale avrebbe prima atterrato l’avversario con uno sgambetto e poi gli si sarebbe accanito contro con ferocia, colpendolo ripetutamente. “Non ho capito se aveva molti anelli o un tirapugni”, ha commentato la vittima.

PICCHIATO PER UN DEBITO: LE SUE PAROLE

Ha creduto di morire l’uomo 50enne vittima la scorsa settimana della brutale aggressione per un banale debito. “Ad un certo punto ho pensato che mi volesse uccidere, io stavo fermo perchè temevo si facesse aiutare anche da altre persone che erano lì e mi minacciavano”, ha raccontato ancora molto impaurito. La vittima avrebbe reagito solo all’inizio poichè l’aggressore lo aveva minacciato di dargli fuoco lanciando una sigaretta nella sua auto e vantandosi di amicizie importanti. A quel punto il 50enne avrebbe deciso di affrontare il giovane che però ha avuto la meglio: “Non è vero che avevo un attrezzo in mano, lo avevo in tasca ma perchè era vestito con gli abiti da lavoro ed ero diretto proprio nell’azienda per la quale lavoro. A me non interessava nemmeno di recuperare quei soldi ma solo di difendere la mia reputazione”, ha commentato alcuni giorni dopo l’aggressione subita e che gli è costata 40 giorni di prognosi.

