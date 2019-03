Vicenza, bimbo 14 mesi travolto da camion: grave/ Autista fuggiva da posto di blocco

Tragedia a Marostica, nel Vicentino, dove un camion ha travolto un bimbo di 14 mesi e sua madre mentre fuggiva da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto in via Monte Grappa nel tardo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era nel passeggino quando il camionista, dopo aver perso il controllo del mezzo, lo ha centrato. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza. Stando a quanto riportato dal Giornale di Vicenza, il piccolo, gravissimo, è stato trasportato con l’elicottero del 118 di Padova in ospedale. La madre invece è rimasta ferita in modo non grave. Incolumi il papà e l’altro figlio piccolo che si trovava con loro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per fare chiarezza sull’episodio, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Il conducente del camion, che pare fuggisse da un posto di blocco, è stato fermato e condotto nella caserma dell’Arma.

VICENZA, BIMBO TRAVOLTO DA CAMION: GRAVE

Sono ore di ansia per la famiglia del bimbo di 14 mesi travolto da un camion, il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. Pare che la famiglia si trovasse nei pressi di una curva quando il camion, che viaggiava a forte velocità, è finito fuori strada. Secondo quanto riferito da Repubblica, il camion ha colpito il bambino che è stato sbalzato fuori dal passeggino ed è finito a terra. Ora versa in condizioni gravissime in ospedale, dove è stato portato con un elicottero. Secondo l’Eco Vicentino, il piccolo nello scontro avrebbe perso purtroppo una gamba e riportato gravissime ferite ad un braccio. L’autista del camion, portato nella caserma dei carabinieri, è stato sottoposto anche a dei controlli per verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Il Gazzettino, l’uomo stava scappando in quanto temeva il controllo dell’alcoltest.

