MARIA SESTINA ARCURI, OMICIDIO O INCIDENTE?/ “Non è stata picchiata ma..”

Non poteva che essere dedicata a Maria Sestina Arcuri la puntata di oggi, mercoledì 10 aprile 2019, di Chi l’ha visto? Proprio in questa data, infatti, la giovane calabrese avrebbe compiuto 27 anni. Un compleanno che non potrà essere festeggiato, dal momento che la giovane è morta dopo essere caduta dalle scale a Ronciglione, a casa del fidanzato Andrea Landolfi. Proprio quest’ultimo ad oggi risulta indagato con l’accusa di omicidio: perché non è affatto sicuro che Maria Sestina sia morta accidentalmente, per una tragica scivolata costatale la vita. La 26enne è stata spinta come sostengono i parenti? E’ stato proprio Antonio a farla cadere di sotto la notte tra il 3 e il 4 febbraio scorsi? C’è da dire che negli ultimi giorni la posizione di Andrea si è aggravata: sul suo capo, infatti, pendono due nuovi capi di accusa, ovvero lesioni personali aggravate e omissione di soccorso.

MARIA SESTINA ARCURI, OMICIDIO O INCIDENTE?

Sarà un mercoledì 10 aprile contrassegnato dal dolore per i parenti e gli amici di Maria Sestina Arcuri, che ricorderanno la loro cara con una fiaccolata di commemorazione che avrà luogo a Nocara, vicino Cosenza, in quella Calabria che lei aveva lasciato per trasferirsi a Roma e coltivare la sua passione da parrucchiera. Giovedì scorso, intanto, sarebbe stata consegnata agli inquirenti la relazione del medico legale relativa all’autopsia sul corpo di Maria Sestina. I risultati, in attesa della relazione del Ris, sarebbero stati secretati per altri 30 giorni dal pm Franco Pacifici, così com’era avvenuto per la relazione preliminare, ma qualche elemento dalla procura di Viterbo è filtrato lo stesso e non lascerebbe presagire nulla di buono per il fidanzato Andrea Landolfi.

LE INDISCREZIONI SULL’AUTOPSIA

Tra Maria Sestina e Andrea Landolfi c’era un rapporto caratterizzato dalla forte gelosia della ragazza nei suoi confronti. Tra i due, la sera prima della caduta dalle scale, era andata in scena anche una lite in un pub di Ronciglione, pare per un’occhiata di troppo del fidanzato alla cameriera. Ma quali sono le indiscrezioni relative all’autopsia che lasciano pensare ad una morte non accidentale di Maria Sestina? Durante La vita in diretta, qualche giorno fa, è stata la giornalista Lucilla Masucci a chiarire: “Sembra che Sestina non sia stata picchiata, l’autopsia direbbe che non ci sono sul corpo segni di percosse, ma quel corpo sarebbe caduto per le scale a velocità accelerata, vuol dire che non è caduta inciampando, vuol dire che qualcuno l’ha spinta oppure che stava correndo, scappando da qualcuno e allora ancora il dubbio, incidente o omicidio?”.



