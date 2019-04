Salvini “Il 25 aprile niente sfilata”/ “Rivedere le scorte, poliziotti non autisti”

Matteo Salvini è stato ospite quest’oggi della 167esima festa della polizia. Nell’occasione il ministro dell’interno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti su svariati argomenti, a cominciare da quello che farà il 25 di aprile: il vice premier non dovrebbe partecipare al classico corteo della Liberazione, ma si recherà in Sicilia. «La lotta a camorra, ‘ndrangheta e mafia – le sue parole riportate dall’edizione online di Repubblica – è la nostra ragione di vita. Il 25 aprile non sarò a sfilare qua o là, fazzoletti rossi, fazzoletti verdi, neri, gialli e bianchi. Vado a Corleone a sostenere le forze dell’ordine nel cuore della Sicilia». Si torna a parlare anche delle scorte, alla luce anche delle recenti polemiche sorte dopo la protezione in favore dello scrittore Roberto Saviano, “acerrimo rivale” del leader del Carroccio: «Il sistema delle scorte va rivisto in base a valutazioni oggettive – afferma il titolare del Viminale – perché va difeso chi ne ha diritto, ma gli uomini e le donne delle forze dell’ordine non devono essere mai trasformati in autisti o accompagnatori personali».

SALVINI “IL 25 APRILE NIENTE SFILATA”

Salvini scherza anche sulla sua abitudine di indossare la giubba della Polizia: «Oserei dire colleghi poliziotti – ironizza il vice Premier in apertura del suo intervento – visto che mia figlia, che ha sei anni, pensa che sia il capo della Polizia. Ma Gabrielli stia tranquillo, sono pronto a fare il ministro ancora per un po’». Il vice-presidente del consiglio ha voluto fare i complimenti agli uomini della polizia, sottolineando come le nostre forze dell’ordine siano un modello, un esempio per i sistemi di sicurezza degli altri paesi: «non dobbiamo guardare a modelli altrui». L’esponente del governo ribadisce per l’ennesima volta come sia importante rimettere su strada il maggior numero possibile di agenti e cita De Gasperi: «È un onore e un privilegio essere qui con voi oggi. E sono orgoglioso di incontrarvi quotidianamente. Un grande statista come De Gasperi diceva che non bisogna guardare alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni».

