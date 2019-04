Sarah Scazzi, delitto Avetrana/ Presunti festini nel villino al mare: chi partecipò?

La trasmissione Pomeriggio 5 torna oggi sul caso della morte della piccola Sarah Scazzi, la 15enne uccisa ad Avetrana e lo fa riprendendo una inchiesta del novembre 2018 di Panorama che partiva da un mistero legato ad un villino sul mare, proprio vicino al paese in provincia di Taranto teatro del terribile delitto. Qui, secondo Panorama, venivano organizzate feste in cui, almeno una volta, anche Sarah avrebbe preso parte. Ma la cosa folle è che in una delle stanze della villa sarebbero state trovate anche tracce di droga. Non solo: lo stesso giornale evidenziava altre stranezze legate a questo villino, a partire da una telefonata in cui Ivano Russo si sarebbe lasciato scappare al telefono una frase ambigua: “Qualcuno di noi ha parlato”, nonché due strani assegni di Michele Misseri il quale il giorno della sparizione della nipotina andò a versarli in banca falsificando la firma della moglie. Oggi, tutti questi dubbi tornano al centro del programma di Canale 5 che si collegherà dal luogo in cui si trova la villa del mistero.

LA PISTA DEL VILLINO: SARAH SCAZZI PARTECIPÒ?

Per il delitto di Sarah Scazzi sono stati condannate all’ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano. Oggi si torna a parlare della pista delle feste nel villino, emersa sin dall’inizio dell’inchiesta relativa alla scomparsa di Sarah, prima del ritrovamento del suo cadavere. Nel villino ci sarebbero stati dei presunti festini, e qui nel periodo di settembre 2010 furono rinvenuti alcuni strumenti per pesare la droga e una busta intrisa di cocaina. Questa pista non fu mai approfondita né ci furono riscontri particolari su chi appartenessero questi strumenti. A distanza di nove anni dal delitto, i dubbi però restano. La stessa tesi fu lanciata anche da Alessandro Meluzzi nel dicembre 2010 alla trasmissione Pomeriggio 5 in cui parlò di “una festicciola svolta il 20 agosto in un luogo denominato ‘villino’ e nella quale partecipò probabilmente anche la piccola Sarah e persone protagoniste nella triste storia”. Chi partecipò realmente a quella presunta serata in cui si consumarono, pare, droghe leggere e non solo? Per Meluzzi potrebbero anche essere coinvolte altre persone mai emerse nell’inchiesta ed è possibile che la piccola 15enne possa aver visto qualcosa che non doveva vedere.

