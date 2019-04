Stupro a Catania: 3 ragazzi oggi scarcerati?/ La versione della giovane non convince

E’ durata tre ore l’udienza da parte dei giudici del tribunale del riesame per decidere se scarcerare o meno i tre accusati di stupro ai danni di una giovane 19enne americana, che fa la ragazza alla pari a Catania. I 3 sono in carcere dal 21 marzo scorso, e i legali hanno chiesto l’annullamento della misura cautelare sostenendo che vi sono una serie di discordanze nel racconto della presunta vittima, a cominciare dal fatto che la stessa, come ricorda il programma “Storie Italiane”, sarebbe stata riaccompagnata fino a casa da uno dei suoi tre aguzzini, con cui tra l’altro avrebbe avuto un altro rapporto sessuale nelle scale dell’appartamento, e i Ris avrebbero già confermato il tutto. Resta da capire se anche questo rapporto fosse consenziente o meno. Da quanto appreso dal programma di Rai Uno, pare che i tre ragazzi accusati avrebbero già provato in passato ad approcciare un’altra ragazza catanese in maniera piuttosto irruenta: «Ci hanno fermato per strada – racconta una giovane etnea – tentando di baciarci, ma siamo riuscite ad allontanarci, hanno cercato di prendermi, ma li ho allontananti subito, non mi sono spaventata perché non mi sembravano pericolosi, ma mi ha dato fastidio».

STUPRO A CATANIA: 3 RAGAZZI OGGI SCARCERATI?

Vittorio Introcaso, inviato di “Storie Italiane”, ha provato ad intervistare anche la famiglia che ospita la giovane statunitense di 19 anni, che però nonha voluto sbilanciarsi: «Non sappiamo assolutamente nulla di quello che è successo, lo abbiamo appreso dai giornali – spiegano – siamo le persone peggiori per darvi informazioni, la giovane non ha mai dato problemi, non abbiamo altro da aggiungere. Non l’ho accompagnata io dai carabinieri il giorno dopo, assolutamente». Un caso molto simile a quanto avvenuto poche settimane fa alla Circumvesuviana, dove una 24enne di Portici ha accusato tre giovani di averla violentata: dopo essere stati posti agli arresti domiciliari, il tribunale del riesame ha scarcerato il trio, accusando la presunta vittima di essere una bugiarda.

