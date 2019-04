Mimmo Lucano rinviato a giudizio/ Processo Sindaco Riace ‘nonostante’ la Cassazione

Il prossimo giugno Mimmo Lucano – il sindaco “sospeso” di Riace – dovrà andare a processo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: così ha deciso il Tribunale di Locri questo pomeriggio dopo aver rinviato a giudizio il sindaco divenuto addirittura candidato al Premio Nobel alla Pace per il suo modello di accoglienza dei migranti all’interno della comunità del piccolo comune calabrese. Il gup di Locri, Amelia Monteleone, ha rinviato a giudizio il sindaco sospeso di Riace e altri 26 indagati, fra cui la sua compagna Lemlem Tesfahun: la prima udienza fissata è per il prossimo 11 giugno quando Lucano di fronte ai giudici dovrà difendersi dall’accusa di aver inventato un modello criminale per l’accoglienza dei clandestini (con le diverse illegalità riportate nelle indagini preliminari). La Procura di Locri aveva chiesto il rinvio a giudizio per Lucano, la sua compagna e gli altri indagati per i vari reati anche oltre il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: abuso d’ufficio, associazione a delinquere e truffa gli altri capi d’imputazione.

MIMMO LUCANO, DALLA CASSAZIONE AL PROCESSO

Ricordiamo che Mimmo Lucano – divenuto in questi mesi tra i principali avversari politici del Governo, in particolar modo contro il Ministro Salvini – è stato arrestato il 2 ottobre scorso e messo prima ai domiciliari poi posto con divieto di dimora a Riace. Lo scorso 3 aprile però la svolta, con la Cassazione che da un lato ordina al Riesame di Reggio Calabria di riesaminare il caso e dall’altro “smonta” parte delle accuse rimaste in piedi: la riabilitazione del sindaco (in particolare la mancanza di irregolarità nell’assegnazione degli appalti e sui “matrimoni di comodo” tra migranti) però non è bastata per il Tribunale di Locri che ha deciso comunque di andare a processo per verificare le restanti accuse. A difesa di Lucano era intervenuto il gip Domenico Di Croce che nell’ordinanza di febbraio ha ridotto l’associazione a un «diffuso malcostume che non si è tradotto in alcuna delle ipotesi delineate dagli inquirenti». In pratica, secondo il gip, buona parte dell’indagine sarebbe stata basata su congetture, errori e inesattezze procedurali: «le ipotesi sui servizi di accoglienza sono così vaghe e generiche da rendere il capo d’imputazione inidoneo a rappresentare una contestazione».

