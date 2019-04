ARZANO, INCENDIO IN UNA PALAZZINA/ Fiamme e fumo in appartamenti: panico in città

Paura ad Arzano, in provincia di Napoli, dove un incendio in un appartamento è scoppiato in una palazzina situata tra via Rimini e via Napoli. Le fiamme hanno completamente avvolto lo stabile, gettando nel panico i residenti e i passanti che si trovavano da quelle parti quando ha avuto origine il rogo, ovvero nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile 2019. Come riferito dal portale locale internapoli.it, l’incendio ha interessato in particolare gli appartamenti compresi tra il secondo e il terzo piano dello stabile, situato in pieno centro ad Arzano, un comune che può contare poco più di 30mila abitanti. I primi ad allertare i soccorsi, che stanno convergendo sul luogo dell’incendio, sono stati i vicini di casa, che dalle finestre hanno potuto osservare una lunga colonna di fumo nero come frutto delle fiamme che stavano divorando le abitazioni.

ARZANO, INCENDIO IN UNA PALAZZINA

Sul luogo dell’incendio verificatosi questo pomeriggio ad Arzano si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, intervenuti per garantire i soccorsi ad eventuali residenti nel palazzo rimasti feriti o intossicati in ragione del molto fumo che si è sprigionato nel corso del rogo. Regna ancora la massima incertezza sulle cause che hanno portato ad un incendio che ha messo in allarme l’intera popolazione di Arzano. Non è ancora chiaro, infatti, se le fiamme abbiano avuto origine in maniera del tutto casuale o se invece si possa parlare di incendio di natura dolosa. Lo chiariranno senza dubbio gli accertamenti da parte degli inquirenti che di sicuro scatteranno una volta messe in sicurezza le persone residenti all’interno dello stabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA