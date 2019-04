Miriam, scomparsa ragazza 16enne di Aulla/ Non si trova da lunedì mattina

Nuova emergenza a “Chi l’ha Visto?”, noto programma di Rai Tre, per una ragazza scomparsa. Come riferito dalla presentatrice, non si trova più Miriam, una giovane ragazza di soli 16 anni, che ha fatto perdere traccia di se da giorni, sparendo da Aulla, in provincia di Massa Carrara La 16enne è scomparsa precisamente dallo scorso lunedì 8 aprile, da cinque giorni, e prima di sparire aveva detto ai genitori che si sarebbe recata a scuola. Peccato però che nell’istituto scolastico in cui studia non sia mai arrivata. Che fine ha fatto? Dove si trova Miriam? Domande a cui gli inquirenti stanno cercando di trovare una risposta, ma nel frattempo la trasmissione “Chi l’ha Visto?” ha fornito qualche dettaglio in più sulla vicenda, mostrando la foto della ragazza, e sottolineando come la stessa spesso e volentieri indossi dei capellini da baseball, con la visiera. «Le zie si dicono molto preoccupate – sottolinea la presentatrice della Rai – e se c’è qualche maggiorenne che la sta in qualche modo aiutando nella sua fuga, si faccia avanti perché sappia che sta commettendo un grave reato, quello di sottrazione di minore».

MIRIAM, SCOMPARSA 16ENNE DA AULLA

Difficile capire cosa sia successo a Miriam, magari una fuga d’amore proprio con un ragazzo più grande di lei, oppure, uno scappare dalla vita quotidiana per trasgredire in compagnia di un’amica o da sola. Fatto sta che i famigliari della giovane 16enne sono preoccupati, anche perché la ragazza è minorenne, e rischia di incappare in qualche pericolo. Non è la prima volta che una giovane donna di quella età scompare, per poi riapparire pochi giorni dopo, sana e salva. Fra gli adolescenti vi è spesso e volentieri voglia di evadere, di scappare dalla routine e dalle regole imposte dai genitori, per trasgredire e provare qualcosa di nuovo. Con grande probabilità le forze dell’ordine e i famigliari staranno indagando sugli ultimi contatti avuti dalla giovane, a cominciare da amiche/amici, ed eventuale fidanzato: sono attesi aggiornamenti a breve.

