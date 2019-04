Libia, Conte “Ho detto no ad Haftar a derive militari”/ “Rischio migrazione di massa”

Giuseppe Conte prova a convincere il generale Haftar a bloccare immediatamente la sua azione militare in Libia nei confronti del premer Al Serraj: «Ho incontrato una delegazione di Haftar – le parole del primo ministro italiano in un’intervista concessa ai microfoni de Il Fatto Quotidiano – e ho ribadito la mia ferma opposizione a una deriva militare che farebbe ulteriormente soffrire il popolo libico». Una posizione, quella dell’Italia, condivisa anche dalla Germania: «Con la Merkel ci siamo aggiornati sulla crisi – ha svelato Conte – anche lei è molto preoccupata e condivide la nostra linea, lavoreremo insieme per perseguire in ambito europeo una linea comune ed evitare che si proceda in modo disordinato». Il presidente del consiglio ci tiene a sottolineare che l’Italia non è schierata da una parte o dall’altra: «L’Italia non scommette su un attore o l’altro – precisa Conte – ma sulla volontà del popolo libico di vivere in pace e godere delle risorse del proprio territorio».

INTERVISTA DEL PREMIER CONTE SULLA GUERRA CIVILE IN LIBIA

A complicare ulteriormente la situazione, la possibilità che si vengano a creare nuovi imponenti flussi migratori dalla Libia a seguito della guerra civile in atto: «La Libia diventerebbe un Paese di partenza delle migrazioni – specifica il massimo esponente dell’esecutivo gialloverde – questo metterebbe a dura prova un sistema di accoglienza che non funziona ancora a livello europeo». Ma nessuno intervento militare in Libia da parte dell’esercito italiano è previsto nell’immediato, come ha voluto precisare al Corriere della Sera il ministro della difesa Elisabetta Trenta: «Se qualcuno pensa a un intervento militare in Libia – afferma – posso già dire che non esiste. Non saranno ripetuti gli errori del passato. E non sosterremo alcun ipotetico impegno di altri Paesi. Questo deve essere molto chiaro». La Trenta ha aggiunto che l’Italia è vigile nel garantire la sicurezza alle aziende nazionali in Libia, nonché dei militari a Misurata: «ma una Libia bis – ribadisce – non esiste».

