Arti mutilati per truffare assicurazioni: 42 fermi/ Palermo, falsi sinistri: un morto

Arti mutilati e fratture per truffare le assicurazioni: succedeva a Palermo, come emerso da una vasta operazione della polizia denominata “Tantalo bis” e che ha portato oggi al fermo di 42 persone, tra cui un avvocato. A darne notizia è TgCom24, che spiega l’esito della maxi operazione volta a sgominare un’ampia organizzazione criminale dedita alle frodi assicurative attraverso falsi incidenti, fino ad arrivare a casi di mutilazione degli arti e terribili fratture. Un episodio, purtroppo, fu registrato anche un morto. I 42 fermi eseguiti nella giornata di oggi sono stati messi a punto da parte degli uomini della squadra mobile di Palermo, congiuntamente alla Guardia di Finanza e alla polizia penitenziaria. Oltre a loro ci sono anche centinaia di indagati. Dalle indagini è emersa la particolare violenza dei membri dell’organizzazione criminale che, per procurare fratture che spesso costringevano i malcapitati all’uso di stampelle e sedie a rotelle anche per lunghi periodi, scagliavano pesanti dischi di ghisa sugli arti delle stesse vittime.

ARTI MUTILATI PER TRUFFARE ASSICURAZIONI: UNA VITTIMA

A far emergere i comportamenti dell’organizzazione criminale che mirava a truffare le assicurazioni attraverso la mutilazione degli arti ed i falsi incidenti, sarebbero state le dichiarazioni rese alla procura da parte di alcuni collaboratori. Si tratta di soggetti già arrestati nell’ambito dell’operazione “Tantalo” messa in atto lo scorso anno e che dopo il loro arresto hanno deciso di collaborare. Tornando alle persone arrestate oggi, si registra la presenza di un avvocato, il quale curava gli interessi di molti dei falsi sinistri. La vittima è un tunisino, Hadry Yakoub, trovato morto su una strada alla periferia di Palermo. Allo straniero furono somministrate massicce dosi di crack per far sì che potesse sottoporsi alle lesioni. La morte fu inizialmente decretata come conseguenza di un incidente stradale ma in realtà fu determinata dalle numerose fratture che gli furono procurate da alcuni membri dell’associazione criminale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA