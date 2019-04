Si torna a parlare di Natuzza Evolo a “La Vita in Diretta”. Mentre è in corso il processo di beatificazione della mistica calabrese, arriva Pasqua e la chiesa della Madonna degli Angeli a Paravati di Mileto è diventata meta di fedeli e pellegrini, provenienti da ogni parte d’Italia. La presenza negli ultimi tempi è cresciuta a causa della beatificazione della mistica, che nella Settimana Santa riviveva sul proprio corpo la passione del Signore e quindi le sofferenze causate dalla flagellazione e dalla salita al calvario. In queste ore Natuzza Evolo cadeva in uno stato di estasi e le stimmate si trasformavano a contatto con bende e fazzoletti in testi di preghiera in lingue diverse, tanto che le persone di Paravati oggi custodiscono gelosamente questi fazzoletti che trasudano di mistero e fede. Per anni nel Venerdì Santo scienziati e uomini di chiesa sono stati accanto a Fortunata Evolo per alleviarne le sofferenze e cercare di dare una spiegazione ai segni dolorosi sul corpo martoriato.

NATUZZA EVOLO, IL MISTERO DELLE STIMMATE DEL VENERDÌ SANTO

«Ricordo quei giorni con grande sofferenza. Eravamo in tanti a sostare in preghiera nell’attesa che le sofferenze si placassero», ha affermato una devota di Natuzza, che vive a Catanzaro, ai microfoni di zoom24. Ha parlato di una giornata molto grigia e fredda, poi la gioia per la ripresa di Natuzza Evolo. «Dopo poche ore nel cielo di Paravati è anche spuntato il sole, il segno della rinascita, della resurrezione». Oggi negli archivi della fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime è conservato uno dei tanti messaggi di Gesù a Natuzza Evolo, legati a questo periodo e precisamente al periodo pasquale del 1998. «Il mio Cuore è ferito e non voglio che gli uomini si perdano; si devono salvare con noi. Ci vogliono sofferenze e preghiere, quindi offri tutto per loro». Finora nessun medico o studioso che ha analizzato i vari fenomeni, fuori dal comune, è stato in grado di dare una valida spiegazione scientifica a quanto accaduto a Natuzza Evolo.

