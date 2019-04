4/20, Weed day 2019: cos’è?/ L’omaggio alla cultura della marijuana

4/20, 420 o 4:20: il Weed day è denominato in diversi modi, ma di cosa si tratta esattamente? Ogni anno si celebra la giornata in omaggio alla cultura della marijuana e, dunque, cade ogni 20 aprile: una giornata internazionale a favore della cannabis, con manifestazioni ed eventi in tutto il mondo. Un giorno per chiedere la sostanza psicoattiva legale, ma 4/20 non si riferisce unicamente al 20 aprile: le cifre includono anche l’attività di fumare la cannabis intorno alle ore 4:20 di pomeriggio. Tutto nacque all’inizio degli anni Settanta, precisamente nel 1972, con un gruppo di persone in California che intraprese una caccia al raccolto abbandonato a San Rafael, basata su una mappa del tesoro fatta dal coltivatore. I Waldos, così era soprannominato il gruppo di persone, stabilirono la statua di Louis Pasteur come luogo di ritrovo, in programma alle 4.20 del pomeriggio, cifra poi divenuta una parola in codice utilizzata dai giovani per riferirsi alla marijuana in generale.

COS’E’ IL WEED DAY?

La storia dei Waldos divenne di dominio pubblico, con il giornalista Steven Hager del High Timos definito il responsabile del culto raggiunto dal gruppo di ragazzi californiani. Mike Edison lo accusò di aver “stroncato” le storie riguardanti l’origine del termine, con Hager che definì l’ora 4.20 come l’ora del giorno socialmente accettata per consumare la marijuana, messa nel mirino dalle recenti ricerche scientifiche in quanto provoca dei problemi psicotici. Come dicevamo, in tutto il mondo sono state organizzate manifestazioni ed eventi, in particolare nei paesi del Nord America. Ecco qualche esempio delle principali manifestazioni: Hippie Hill in San Francisco’s Golden Gate Park vicino al quartiere di Haight-Ashbury, University of Colorado’s Boulder campus, Ottawa, Ontario, at Parliament Hill e Major’s Hill Park,[ Montréal, Quebec, nei pressi del monument del Mount Royal, Edmonton, Alberta, Alberta Legislature Building.

© RIPRODUZIONE RISERVATA