Caserta, furbetti del cartellino: 28 indagati/ E l’ospedale è stato sequestrato

Un altro caso di furbetti del cartellino. Stavolta i carabinieri li hanno scoperti a Caserta, dove era stato creato un sistema di complicità tra medici, infermieri e personale amministrativo per coprirsi a vicenda per assentarsi senza autorizzazione dall’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. L’indagine ha portato all’emissione di 18 provvedimenti. Il direttore generale dell’Asl di Caserta Mario De Biasio ha annunciato la linea dura: «Saremo inflessibili con chi ha sbagliato. Non appena avremo le carte della Procura applicheremo la legge Madia sul licenziamento immediato agli assenteisti». La vicenda risale al 2017: è stato accertato che gli indagati timbravano il cartellino al posto dei colleghi, che ricambiavano il favore anche senza che venisse richiesto. In uno degli episodi contestati un medico risultava presente, ma invece era in viaggio all’estero. In quel caso era stato il figlio a marcare il suo badge, ma neppure lavora in ospedale. Ma De Biasio è stato a sua volta denunciato dai carabinieri del Nas perché durante le verifiche sono emerse gravi carenze strutturali e funzionali.

CASERTA, FURBETTI DEL CARTELLINO E OSPEDALE SEQUESTRATO

Sulla vicenda di Sessa Aurunca si è espressa anche la ministra Giulia Grillo. «È deprimente vedere la sanità pubblica usata come un bancomat e per farsi gli affari propri come accaduto all’ospedale di Sessa Aurunca. Non è la prima volta». Ospite di SkyTg24, ha citato anche il caso del primario che aveva chiuso un reparto dell’ospedale del Mare di Napoli per festeggiare. Ma l’ospedale Casertano è finito sulle cronache per un altro grave episodio: è stato sequestrato per la mancanza di autorizzazioni previste e per grave carenze strutturali. Una delle due sale operatorie, ad esempio, era stata autonomamente trasformata in sala parto senza i dovuti accorgimenti del caso, mentre nel reparto di radiologia vi erano le mattonelle anziché pavimenti monolitici previsti per legge. L’ospedale dunque è stato sottoposto a sequestro d’urgenza ma ne è stato consentito l’utilizzo per non arrecare disagi all’utenza.

