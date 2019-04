Roberta Ragusa: il corpo in un pozzo?/ Pista choc a pochi metri da casa Logli

Novità inedite sul caso di Roberta Ragusa, la donna misteriosamente scomparsa da Gello di San Giuliano Terme, nel pisano, nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio 2012. La trasmissione Pomeriggio 5 darà oggi voce alle nuove indiscrezioni giunte dal giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Peronaci, attraverso il suo gruppo Facebook sul Giornalismo Investigativo. Il cronista, che da tempo si occupa del giallo, negli ultimi giorni si è concentrato su una nuova pista dopo l’ennesima segnalazione inquietante: “Peronaci, guarda il video che ti allego. È girato nella tenuta del regista Pietro Malenotti, sequestrato nel 1976 a Pisa e mai tornato a casa, nonostante fosse stato pagato un riscatto. Il pozzo che vedi nella parte finale di questo filmato si trova a poco più di 500 metri da casa Logli. Li’, ormai ridotto in poltiglia, potrebbe trovarsi il corpo della povera Roberta”, gli avrebbe scritto la fonte rimasta anonima, allegandogli il video in questione. Quel pozzo, dal quale oggi l’inviata del programma di Canale 5 sarà in diretta, potrebbe realmente rappresentare la nuova pista? “Vale la pena percorrerla, la nuova traccia: in nome di verità e giustizia e per rispetto di una donna che – come qualsiasi vittima di femminicidio – non meritava questa fine”, ha commentato Peronaci nel rendere nota l’importante indiscrezione.

ROBERTA RAGUSA, LA NUOVA PISTA CHOC

Il corpo di Roberta Ragusa si trova nel pozzo poco distante dalla tenuta Malenotti? A sette anni di distanza dalla sparizione della donna e mamma e dopo la condanna a carico di Antonio Logli, il cadavere non si trova ancora. Da anni sono in tanti a cercare il cadavere della donna anche se le autorità, denuncia il giornalista, non avrebbero fatto forse il necessario in tal senso. “Dopo le segnalazioni sul boschetto vicino la stazione di San Giuliano Terme, sul sottopasso in costruzione a Gello e sul terreno circostante il cimitero di via Pietrasantina, una nuova indicazione (stavolta supportata da un testimone che avrebbe visto un’auto dirigersi in quella direzione) riguarda un pozzo a circa 500 metri da casa Logli, all’interno della tenuta Malenotti”, scrive il giornalista del Corriere della Sera che ribadisce come il sostituto procuratore Ugo Adinolfi, nella fase iniziale dell’indagine, si disse convinto che il corpo fosse stato occultato nella zona. Ora la domanda sorge spontanea: il suo corpo si trova davvero nel pozzo?

