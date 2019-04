Frosinone, suora costringeva 12enne a farsela addosso/ Accusata di maltrattamenti

Gravissime accuse nei confronti di una suora di Frosinone, che obbligava un ragazzino di soli 12 anni a farsi i propri bisogni addosso. La donna, come riferiscono i principali quotidiani online in questi ultime minuti, è finita sul registro degli indagati con l’accusa di maltrattamenti sui minori e abuso dei mezzi di correzione. La povera vittima di cui sopra veniva presa a schiaffi ripetutamente dalla “sorella” nonché a spintoni, e spesso e volentieri veniva rinchiusa in uno stanzino quando in punizione, senza nemmeno avere la possibilità di andare in bagno. Il 12enne sarebbe quindi stato costretto più volte ad urinare e a defecare nei pantaloni, un’umiliazione indicibile per colpa di una suora che ha perso le staffe. Gli episodi, come svelato dal quotidiano Il Messaggero, risalgono al 2016, quando il ragazzino venne affidato dai genitori ad una scuola-famiglia gestita dalle suore, trovandosi in difficoltà economiche. Appena finita la scuola il giovane si recava nella struttura sita nella periferia del frusinate, per mangiare, fare i compiti e a volte anche dormire, quando magari i genitori non potevano passare a prenderlo.

FROSINONE, SUORA COSTRINGEVA 12ENNE A FARSELA ADDOSSO

Tutto scattò quando la madre, andando a prendere un giorno il figlio presso la casa-famiglia, si accorse di alcuni lividi sulle braccia e le gambe del 12enne. Interrogato sull’accaduto, il piccolo iniziò a piangere, raccontando tutti i maltrattamenti che era costretto a subire da parte di una suora: schiaffi, spinte, e i bisogni addosso perché chiuso a chiave in uno stanzino. I genitori contattarono quindi l’avvocato Christian Alviani che fece poi scattare la denuncia. L’8 marzo scorso il bambino è stato ascoltato dal magistrato durante l’incidente probatorio, mentre la suora, una volta finita sul registro degli indagati, si è tolta l’abito monacale ed ha lasciato la struttura di Frosinone. Una brutta storia che stupisce soprattutto perché a commettere i maltrattamenti, una donna di chiesa che invece dovrebbe trasmettere ben altri insegnamenti.

