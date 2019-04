SAN PIETRO DA VERONA/ Il 6 aprile si ricorda il predicatore e martire

San Pietro da Verona viene ricordato e celebrato dalla Chiesa Cattolica nel giorno del 6 aprile. Pietro Rosini nasce nel capoluogo dell’omonima provincia veneta nel 1200, da una famiglia manichea. Il manicheismo è una religione dualista, dove si afferma come due principi – Luce e Tenebre – influiscano in ogni scelta dell’individuo. Prima di compiere 10 anni, San Pietro da Verona viene a contatto con la dottrina della Chiesa Cristiana, allontanandosi così dal credo di famiglia. Non appena si accorsero della vicinanza di Pietro con l’apostolato, i parenti presero la decisione di rimuovere il giovane dalla precedente scuola e condurlo all’Università di Bologna. Dopo un breve periodo di permanenza all’Università, San Pietro da Verona scelse di rifugiarsi all’interno di un chiostro domenicano, avviando così ufficialmente il suo percorso verso una nuova esistenza.

SAN PIETRO DA VERONA, IL PROTETTORE DI COMO

Gli scritti agiografici fanno cenno a un’improvvisa malattia che colpì il futuro santo mentre era ospite dei frati domenicani. Ripresosi miracolosamente, San Pietro venne nominato sacerdote e da allora poté iniziare il suo fruttuoso apostolato tra le persone, riuscendo a convertire un numero molto alto di persone. Successivamente, Pietro venne accusato dagli altri frati domenicani di essersi intrattenuto nella sua cella con altre ragazze. L’uomo prese la decisione di non difendersi dalle false accuse, affermando soltanto di essere un grande peccatore. Le sue parole vennero fraintese dagli altri frati, che lo punirono inviandolo presso il convento marchigiano di Jesi come penitente. Ben presto però, l’Ordine domenicano si rese conto dell’innocenza di San Pietro da Verona, richiamandolo a sé. Era dunque arrivato il momento del martirio, che il sacerdote aveva chiesto con forza a Gesù qualche anno prima. San Pietro da Verona cadde vittima di un agguato il 6 aprile 1252, mentre era sulla via di ritorno per Como. L’uomo morì sotto i colpi di una sciabola appartenuta a uno degli aggressori.

San Pietro da Verona viene ricordato con messe e processioni in occasione del 6 aprile e nella giornata del 4 giugno, data in cui viene commemorato dall’Ordine dei Domenicani, che in suo onore hanno eretto nei secoli passati numerosi edifici religiosi.

San Pietro da Verona non è l’unico santo ad essere ricordato dalla Chiesa Cristiana durante la giornata del 6 aprile, tra di loro ricordiamo Santa Platonide, San Vinebaldo, San Prudenzio di Troyes, Sant’Irene di Sirmio, San Paolo Le Bao Tinh, San Gennardo, San Guglielmo di Eskill, Santa Galla di Roma, Sant’Eutichio, San Filarete di Calabria e San Brychan di Brecknock.



