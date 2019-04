Concesio, cadavere di un uomo nel fiume Mella/ Brescia, suicidio o omicidio?

Brescia, rinvenuto a cadavere a Concesio nel fiume Mella: un altro caso dopo il dramma di Modena. Come riportano i colleghi del Giornale di Brescia, questa mattina lunedì 8 aprile 2019 è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni: il rinvenimento è avvenuto attorno alle ore 8.30 poco più a valle del ponte di via Campagnola. Il cadavere è stato segnalato alle forze dell’ordine da una persona di passaggio sulla pista ciclabile che costeggia il fiume: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno portato a riva il corpo. Non è stata ancora chiarita l’identità della persona morta: addosso pare non avere i documenti.

CADAVERE CONCESIO NEL FIUME MELLA: NESSUNA IPOTESI ESCLUSA

Sul posto anche i carabinieri di Gardone Val Trompia: gli agenti sono al lavoro per tentare di ricostruire quanto accaduto, al momento non si esclude nessuna ipotesi. Non è chiaro, infatti, se si sia trattato di una caduta accidentale, un suicidio o un omicidio. I Carabinieri, affiancati dalla Polizia locale, stanno vagliando le denunce di scomparsa presentate in zona: il Giornale di Brescia riporta che il medico legale sta esaminando la salma per verificare la presenza di possibili segni di violenza. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sull’identità dell’uomo rinvenuto senza vita nel fiume Mella e sulle cause del suo decesso.

