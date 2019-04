Artem Tkachuk accoltellato attore de La Paranza dei bambini/ Napoli, era con un amico

Brutta disavventura quella vissuta da Artem Tkachuk, uno degli attori de “La Paranza dei bambini”, il film di Claudio Giovannesi e tratto dal bestseller scritto da Roberto Saviano (che ne ha firmato la sceneggiatura). Il giovane 18enne, è stato accoltellato la scorsa notte mentre si trovava in compagnia di un amico nella zona dei “baretti” di Chiaia, a Napoli. Un’aggressione alla quale, come spiega Corriere.it, avrebbero preso parte diversi ragazzi. Una vera e propria banda di giovani, dunque, che lo avrebbe raggiunto mentre si trovava in via Calabritto in compagnia di un amico di poco più grande. Uno dei ragazzi gli avrebbe chiesto semplicemente: “Sei del Rione Traiano?”. Non avrebbe neppure atteso la risposta di Artem che lo avrebbe subito colpito con un coltello. Il giovane attore de La Paranza è stato prontamente soccorso e trasportato nel vicino ospedale di Loreto Mare dove è stato medicato e gli è stata data una prognosi di 20 giorni.

ARTEM TKACHUK ACCOLTELLATO: ANCHE L’AMICO FERITO

Non solo Artem Tkachuk ma anche il ragazzo con cui l’attore era in compagnia la scorsa notte è stato preso di mira dalla banda di aggressori che lo avrebbero colpito con calci e pugni. Secondo le prime ricostruzioni, spiega Repubblica.it nell’edizione di Napoli, la banda sarebbe intervenuta nella zona della “movida” napoletana e un gruppetto si sarebbe avvicinato all’attore de La Paranza dei bambini a bordo di un motorino, aggredendolo. Fortunatamente Artem, residente ad Afragola, non è stato ferito in modo grave e neppure l’amico 24enne al quale è stata data una prognosi di 5 giorni. Sono attualmente in corso le indagini per fare luce sull’accaduto. Nella pellicola tratta dal libro di Saviano, Artem Tkachuk aveva ricoperto il ruolo di Tyson. Il film è stato trasmesso sul grande schermo per la prima volta lo scorso 13 febbraio 2019 e aveva subito ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale.

