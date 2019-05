Leonardo da Vinci, 500 anni dalla morte/ Mattarella e Macron celebrano il Genio

500 anni fa morì forse il più grande Genio dell’età moderna che il mondo intero abbia mai incontrato: Leonardo da Vinci se ne andò mentre era in Francia alla corte di Re Francesco I e oggi in tutta Europa sono previste celebrazioni, memoriali, eventi e incontri per celebrare la vita, le opere e il lascito enorme che il Genio toscano permise con la sua incredibile e straordinaria vita artistica. A Parigi il Presidente Mattarella fa visita ad Emmanuel Macron per celebrare la morte di Leonardo e possibilmente per ricucire i vari strappi che sul fronte Italia-Francia si sono visti già troppe volte in questi ultimi mesi, ma non sono i soli a rendere omaggio oggi al grande artista da Vinci. Nato il 15 aprile 1452 ad Anchiano, Leonardo fu tutto e il contrario di tutto: scienziato, poeta, filosofo, inventore, visionario e in fondo artista vero a tutto tondo del Rinascimento italiano ed europeo. Un fulgido esempio di assoluta genialità “prestata” all’umanità europea di cui ancora oggi se ne rende grazie per le conseguenze di quel suo operare fino al 2 maggio 1519.

MATTARELLA E MACRON CELEBRANO LEONARDO DA VINCI

Milano dedica al Genio la mostra ‘La Macchina dell’ Immaginazione’, aperta al pubblico a Palazzo Reale, dal 19 aprile al 14 luglio oltre ad una rinnovata esposizione del Capolavoro forse più famoso, L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci esposta in Santa Maria delle Grazie. A Roma presso l’aeroporto di Fiumicino dedicato proprio all’artista toscano, è in programma oggi l’inaugurazione della mostra ‘Le ali di Leonardo. Il genio il volo’, dove saranno esposte le macchine del volo e le animazioni dei disegni, ideate da Leonardo. Intanto il Presidente della Repubblica è in visita da stamane nella capitale della Francia per rendere omaggio assieme all’omologo Macron i 500 anni della scomparsa di un Genio tanto italiano quanto profondamente “internazionale”. Mattarella è partito però dalla visita a Notre Dame, la Cattedrale devastata dal rogo del 15 aprile scorso, un modo simbolico di rendere omaggio nel giorno del grande Genio a tutti quei “continuatori” che in arte e scienza hanno proseguito le genialità dell’Epoca Medievale e Moderna fino ad erigere uno splendore qual’è ancora oggi la Cattedrale di Parigi. La cerimonia con Mattarella e Macron si terrà ad Amboise, dove l’artista toscano morì il 2 maggio 1519 mentre era ospite del re di Francia Francesco I.

