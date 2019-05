Spread in salita, allarme di Bankitalia/ Visco “Rischio per imprese e famiglie”

Torna l’allarme spread in Italia, dopo che nella giornata di ieri ha superato quota 290 punti, per poi riaprire stamane a 276. Numerosi gli esponenti politici e gli analisti economici che hanno puntato il dito nei confronti delle “sparate” del ministro dell’interno, Matteo Salvini, che in campagna elettorale sta facendo schizzare alle stelle il differenziale dopo alcuni annunci azzardati. Il ministro dell’economia, Giovanni Tria, come vi abbiamo già spiegato ieri, ha cercato di minimizzare il tutto dicendo che si tratta semplicemente di “campagna elettorale”, ammettendo in ogni caso che certe “uscite” creano danni, soprattutto in una fase in cui i mercati mondiali sono già agitati per via della guerra commerciale in corso fra Cina e Stati Uniti a suon di dazi. Più duro invece il pensiero di Visco, il governatore della Banca d’Italia, secondo cui l’ascesa dello spread si rifletterebbe in negativo sulle famiglie.

SPREAD IN SALITA, ALLARME DI BANKITALIA

Secondo quanto ammesso dal numero uno della banca del Belpaese, l’effetto sui prestiti è stato al momento limitato, ma «ora stanno emergendo segnali di tensione». Visco spera che fra poco più di una settimana, quando le elezioni Europee andranno in archivio, la situazione tornerà alla normalità: «La speranza – le sue parole riportate dall’edizione online de La Stampa – è che, dopo le prossime elezioni europee, si ristabiliranno le condizioni per riprendere l’agenda delle riforme e spingerla avanti con rinnovato vigore». A differenza di Tria, il numnero uno di Bankitalia prende comunque sul serio la possibilità di un Italext, un’uscita dell’Italia dall’Unione Europea: «Lo suggerisce il prezzo dei premi sui credit default swaps». A questo punto, si domandano i colleghi del quotidiano piemontese, bisognerà capire quanto siano reali le intenzioni di Salvini di «violare le regole fino al punto da mettere in discussione la tenuta della credibilità dell’emittente Italia». Dura la replica al di fuori dei confini, con il ministro economico austriaco, Hartwig Loeger, che ha spiegato: «Davanti a governi populisti come in Italia, mi aspetto che l’Unione agisca in maniera uniforme. Il comportamento di Roma non può essere accettato».

