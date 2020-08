CTS IPOTIZZA RINVIO ELEZIONI?/ Centrodestra compatto: “attentato alla democrazia”

Potrebbero slittare le elezioni programmate per il prossimo 20 e 21 settembre. Un election day che nelle intenzioni raggrupperà elezioni regionali, comunali e l’atteso referendum sul taglio dei parlamentari. L’aumento progressivo dei contagi da coronavirus in Italia, arrivati ormai ai livelli di fine maggio dopo un’estate passata con la pandemia sempre presenta, ma tenuta sotto controllo con numeri bassi, rischia però di impedire il regolare accesso al voto. E oltre alle elezioni è a rischio anche la ripresa della scuola, programmata meticolosamente ma che si sperava potesse avvenire il prossimo 14 settembre con numeri ben diversi rispetto a quelli che la protezione civile sta snocciolando ogni giorno. E il quadro generale è ancora più fosco se si pensa a quanto sta accadendo all’estero, da dove potrebbero arrivare contagi di ritorno, alla fine delle vacanze, in grado da far scattare una vera e propria seconda ondata di covid-19 nel nostro paese. E le elezioni del 20 e 21 settembre sarebbero il primo appuntamento a pagare l’impossibilità di un ritorno alla vita normale.

RINVIO ELEZIONI? IL CENTRODESTRA INSORGE