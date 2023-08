Cum Tucte, al Meeting di Rimini la mostra sull’ambiente/ Sostenibilità vista con gli occhi di San Francesco

“Cum Tucte – l’alleanza tra uomo e natura” è il nome della mostra promossa, in sede del Meeting di Rimini 2023, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che si terrà dal 20 al 25 agosto. Lo scopo dell’associazione è quello di guardare all’attualità del pianeta, e alla minaccia della crisi climatica, con gli occhi di San Francesco d’Assisi, partendo proprio dalle sue parole contenute nel celebre Cantico delle Creature.

Alla mostra Cum Tucte, oltre alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, hanno partecipato anche il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, FattorMia e Il Sussidiario, tutti coadiuvati dalla partnership con Montello SpA e il Gruppo FNM, con il sostegno attivo di Isuzu. Attraverso la testimonianza di rappresentati delle istituzioni, delle imprese, delle università e degli enti pubblici, il tema della sostenibilità e dell’ambiente sarà centrale nel corso della mostra Cum Tucte, che sarà impreziosita anche da numerose attività culturali, tra cui tre importanti incontri scientifici dedicati alle quattro aree tematiche, ovvero Biodiversità, Acqua, Clima ed Economia Circolare. Centrali, ovviamente, saranno le azioni che nel concreto ognuno di noi può mettere in campo per garantire un futuro sicuro e sereno alla nostra casa comune.

Cum Tucte al Meeting di Rimini 2023: il programma degli incontri scientifici

Insomma, nell’ambito del progetto Cum Tucte al Meeting di Rimini 2023 troverà spazio un’ampia mostra espositiva realizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e che sarà divisa nelle quattro aree tematiche principali. Oltre a questo, però, sono stati organizzati anche tre incontri scientifici che si terranno tra il 20 e il 25 agosto, moderati dal direttore della Fondazione, Fabrizio Piccarolo.

Il primo incontro nell’ambito della mostra Cum Tucte si terrà il 20 agosto, alle ore 18. Intitolato “L’alleanza tra uomo e natura: Economica Circolare e dintorni“, vedrà la partecipazione di Roberto Sancinelli (Presidente di Montello S.P.A.), Paolo Valentini (Acqua e Sole) e Raffaele Cattaneo (Regione Lombardia), che approfondiranno il tema circular economy, partendo dall’azione dagli enti e dalle imprese lombarde.

Lunedì 21 agosto alle ore 18, invece, nell’area della mostra Cum Tucte si terrà l’incontro “L’alleanza tra uomo e natura: biodiversità, un tesoro da proteggere“. Con Achille Lanzarini (Direttore Generale Fondazione Ca’ Granda) e Marzio Marzorati (Presidente Parco Nord Milano), si parlerà di biodiversità partendo dagli esempi e dagli spunti offerti dalla stessa mostra.

Infine, giovedì 24 agosto “L’alleanza tra uomo e natura: la cura del territorio“, chiuderà gli incontri scientifici della mostra Cum Tucte. Marco Piuri (FNM), Gian Luca Zattini (Sindaco di Forlì) e Settimio Ferlisi (Professore Ordinario di Geotecnica presso l’Università degli Studi di Salerno) approfondiranno, in questa sede, il ruolo fondamentale degli enti e della politica locale nel disegnare piani e azioni a favore della sostenibilità.

Cum Tucte: non solo incontri scientifici, ma anche arte, cultura e laboratori didattici

Oltre ai tre fondamentali incontri scientifici promossi nell’ambito della mostra Cum Tucte al Meeting di Rimini 2023, sono previste anche numerose altre attività. Particolarmente importante, per esempio, lo spazio dedicato ai bambini, nato dalla collaborazione con FattorMia. Qui, i piccoli scopritori della sostenibilità, troveranno ogni giorno diversi laboratori didattici utili ad avvicinarli ad un approccio più green al pianeta.

Infine, ampliano ulteriormente la mostra Cum Tucte alcuni momenti dedicati all’arte e alla cultura. Il 20 agosto alle ore 19 si terrà uno spettacolo a metà tra la danza e la poesia, con il poeta Davide Rondoni e Attitude Danza. Il 23, invece, alle ore 18 la Compagnia del Tarlo e Davide Rondoni terranno lo spettacolo “Coppia paradossale: Francesco d’Assisi e Gabriele D’Annunzio“. Infine, il 24 agosto alle 19, l’Orchestra Popolare Italiana tradurrà in musica il Cantico delle Creature di San Francesco.

