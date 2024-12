Cyrano, film diretto da Joe Wright: il cast

Sabato 7 dicembre, andrà in onda, nella serata di Rai 1, alle ore 22:15, il film drammatico del 2021 dal titolo Cyrano. La pellicola è ispirata alla celebre commedia Cyrano de Bergerac scritta da Edmond Rostand ed è diretta dal regista statunitense Joe Wright, noto per aver curato le riprese di Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione e Anna Karenina. Le musiche hanno invece la firma del cantautore statunitense Aaron Dessner, che aveva già lavorato al musical Cyrano (2018) di cui questo progetto è l’adattamento cinematografico.

Il protagonista è interpretato dall’attore Peter Dinklage, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Tyrion Lannister nella saga de Il Trono di Spade. Al suo fianco l’attrice Haley Bennett, volto di diverse commedie come Scrivimi una canzone e Io & Marley, e l’attore Kelvin Harrison Jr., che ha esordito sul grande schermo in 12 anni schiavo. Nel cast anche: Ben Mendelsohn, Monica Dolan, Bashir Salahuddin, Joshua James, Anjana Vasan, Ruth Sheen e Glen Hansard.

La trama del film Cyrano: l’eterna lotta tra la bellezza interiore ed esteriore

Cyrano racconta la storia della bella ma povera Rossana, promessa in sposa al Conte De Guiche, perdutamente innamorato di lei.

La giovane, però, è disposta a sposarsi solo per amore e proprio durante uno spettacolo teatrale incontra l’affascinante Christian de Neuvillette e i due si innamorano al primo sguardo. Allo spettacolo prende parte anche Cyrano de Bergerac, un nano amico fin dall’infanzia di Rossana, celebre per la sua eloquenza e per la sua abilità nei giochi di parole.

È proprio a lui che Rossana confida il sentimento nato nel suo cuore, implorandolo di organizzare un incontro con il giovane.

Cyrano, che in realtà è follemente innamorato di Rossana, con il cuore spezzato incontra Christian, scoprendo che il ragazzo non riesce ad esprimere ciò che prova con le parole adeguate. Così, per non ferire Rossana, decide di aiutarlo scrivendo al suo posto le lettere a lei indirizzate.

Quando finalmente i due si incontrano, Christian non riesce ad eguagliare di persona le parole delle lettere, così Cyrano si nasconde nell’ombra e aiuta Christian suggerendogli ciò che deve dire alla sua amata. Il conte De Guiche, però, non ha rinunciato alle sue mire sulla ragazza, così Rossana e Christian decidono di sposarsi. Venuto a conoscenza di quanto accaduto, il conte decide di vendicarsi mandando il soldato e Cyrano sul campo di battaglia.

Anche in questa occasione il protagonista fa tutto il possibile per aiutare Christian, scrivendo le lettere al suo posto e proteggendolo dai nemici. Purtroppo, però, il giovane muore durante il combattimento mentre Cyrano rimarrà per 3 lunghi anni lontano da Rossana.

Ormai sul punto di morte, incontra un’ultima volta la donna che ha amato, ed è proprio in questa occasione che Rossana si rende conto che in realtà le parole che tanto l’avevano fatta innamorare provenivano dal suo caro amico e, qualche istante prima che esali l’ultimo respiro, gli dichiara a sua volta il proprio amore.