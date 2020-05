Cyril Descours, ex compagno Alessandra Martines/ “Amici per amore di nostro figlio”

Pubblicità

Cyril Descours è l’ex compagno di Alessandra Martines, la ballerina ed attrice conosciuta dal grande pubblico per la serie cult “Fantaghirò”. Una storia d’amore importante quella condivisa dall’attore francese con la Martines che nel 2008 si sono sposati e poco dopo hanno avuto anche un figlio di nome Hugo. L’amore però ad un certo è finito come ha confessato l’attrice nel salotto di Domenica In a Mara Venier: “sono single. Io e Cyril Descours ci siamo lasciati. Non stiamo più insieme. E’ la prima volta che lo dico”. Dopo il matrimonio e la nascita del piccolo Hugo, Cyril e Alessandra hanno deciso di rompere, ma oggi sono ancora in ottimi rapporti proprio per il bene del piccolo. “Ma restiamo amici per amore di nostro figlio” – ha precisato l’attrice sottolineando che il figlio Hugo è stato voluto da entrambi – “in maniera naturale che è stato molto voluto, soprattutto da papà Cyril ma anche da me. Oggi Hugo ha 6 anni”. Una storia d’amore intensa quella vissuta dalla Martines con l’attore francese finita anche in pasto ai magazine di gossip per via delle differenza di età tra i due: lei 55 anni e lui 35 anni. Nonostante tutto e tutti, la coppia si è innamorata e insieme hanno avuto anche il piccolo Hugo che oggi ha circa sei ani.

Chi è Cyril Descours, l’ex marito di Alessandra Martines

Ma chi è Cyril Descours, l’ex compagno di Alessandra Martines? Classe 1983, Cyril è un attore francese molto conosciuto in Francia dove lavora tra teatro, cinema e piccolo schermo. La passione per il cinema è nata sin da bambino; così ha cominciato a studiare recitazione fino al debutto come attore avvenuto all’età di 17 anni. Ad oggi sono tantissimi i film a cui lavorato sia per il piccolo che grande schermo. Non solo, Cyril è anche un appassionato di sport e pratica karate a livello sportivo visto che ha la cintura nera, ma pratica anche nuoto, pattinaggio, snowboard, tennis ed equitazione. L’attore francese è al tempo stesso molto schivo e riservato come testimoniano i social dove è presente, ma condivide davvero poco della sua vita. Una scelta comprensibile e sicuramente legata al suo carattere. L’incontro con Alessandra Martines è arrivato dopo la fine del primo matrimonio dell’attrice sposata con il regista Claude Lelouch su cui l’attrice aveva detto: “più che lasciarmi per una più giovane, mi ha lasciato per una meno “difficile” da gestire. Lui è molto egocentrico, molto preso da se stesso. Ci sono stata male, perché eravamo una famiglia. Io non avrei voluto assolutamente che ci dividessimo, Stella ha inevitabilmente sofferto”.

