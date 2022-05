Da Jerry Calà a Renzo Arbore, gli ex di Mara Venier/ Il primo grande amore…

Mara Venier, il matrimonio con Francesco Ferracini

Forse non tutti sanno che prima di trovare il grande amore della sua vita, Mara Venier ha vissuto diverse storie importanti. Oggi la conduttrice televisiva è felicemente sposata e innamorata del suo Nicola Carraro, ma come dicevamo in passato ha condiviso una parte importante della sua vita con altri personaggi del mondo dello spettacolo e non. Il primo grande amore di Mara Venier è stato quello sbocciato nel periodo dell’adolescenza, con Francesco Ferracini. Un vero e proprio colpo di fulmine che porta la simpaticissima conduttrice a compiere il grande passo con Francesco, anche se giovanissima. Dal loro matrimonio nasce la prima figlia Elisabetta, a cui Mara è tuttora molto legata.

Loredana Berté, arriva l'abbraccio della pace con Mara Venier? / "Ho ritrovato una cara amica"

Gli ex di Mara Venier: da Jerry Calà a Renzo Arbore

La storia d’amore con Francesco Ferracini, tuttavia, non ha un lieto fine e dopo un po’ di tempo Mara Venier e il compagno decidono di dirsi addio. La conduttrice ritrova la serenità con l’attore Pier Paolo Capponi, con cui mette al mondo il secondogenito Paolo. Anche in questo caso, la storia d’amore non si sviluppa nel migliore dei modi e dopo la rottura, Mara Venier si innamora di Jerry Calà, all’epoca all’apice del successo. Il matrimonio con l’attore, tuttavia, dura appena tre anni. Nel 1987 la coppia si separa e successivamente il nome di Mara Venier viene accostato al collega Renzo Arbore. Ad oggi la conduttrice non potrebbe essere più felice, infatti, pare aver trovato il suo equilibrio sentimentale al fianco dell’editore Nicola Carraro.

LEGGI ANCHE:

Domenica In/ Anticipazioni 22 maggio 2022: Diretta e ospiti: Luigi Strangis e…Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ "Mi tormenta fin dalle sei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA