“Dad solo con 3 positivi”/ Scuola, nuove regole Covid: quarantene più brevi se…

Ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Unomattina”, condotta da Monica Giandotti e Marco Frittella, si è parlato delle nuove regole Covid per il mondo della scuola, esaminate con l’aiuto di Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto costituzionale. L’esperto ha innanzitutto effettuato un richiamo iniziale alla possibile proroga dello stato d’emergenza, asserendo quanto segue: “Se ne parla, siamo in una fase di passaggio e di programmazione. Al momento scade il 31 dicembre e ricordiamo che siamo quasi a due anni di stato d’emergenza, che prevede la possibilità di emanare DPCM, effettuare appalti in deroga, inserire l’obbligo di mascherine e Green Pass. Ad oggi si va verso una proroga di tre mesi”.

Alla domanda sul possibile obbligo alla vaccinazione anti-Covid, Celotto ha risposto che “nessun Paese occidentale ha ancora introdotto l’obbligo vaccinale. Certo, avrebbe semplificato di molto le cose, anche se ci sarebbe stato comunque il problema della sanzione, che risulta di immediata soluzione, invece, con l’esibizione del Green Pass”.

NUOVE REGOLE COVID PER IL MONDO DELLA SCUOLA: “SI STANNO RIDUCENDO LE QUARANTENE”

Il professor Celotto ha poi affrontato il tema connesso alle nuove regole Covid legate al mondo della scuola, che riguardano quasi 10 milioni di ragazzi: “Ad oggi, se c’è un positivo, tutta la classe va in quarantena. In questo periodo, però, si sta discutendo sulle nuove norme: si passerebbe in particolare alla Dad soltanto a fronte di tre positivi, in quanto, essendoci i vaccinati, si presume ci sia una soglia di protezione più alta. Non va scordato, però, che dai 12 anni in su la vaccinazione è facoltativa e che abbiamo sacche anche nelle scuole per cui, se ci sono contagiati (bastano 2 positivi), si comincia a differenziare tra vaccinati e non vaccinati”.

Nel contempo, si stanno riducendo le quarantene e, a tal proposito, sui docenti “abbiamo esempi molto significativi. I professori possono anche non essere vaccinati, basta il tampone fatto ogni due giorni. Se il professore è vaccinato avrà una quarantena più breve, di soli 5 giorni, prima del secondo tampone. In caso contrario, sarà più lunga”.



