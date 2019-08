Daddy’s home/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg (oggi, 4 agosto 2019)

Daddy’s home andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 4 agosto, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia per famiglie del 2015 scritta e diretta da Sean Anders ed interpretata da Will Ferrell, che compare anche nel ruolo di produttore, Mark Wahlberg, Linda Cardellini e il wrestler John Cena. Il film è stato prodotto dalla Paramount Pictures e distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures. Visto il successo in tutto il mondo è stato girato e distribuito un sequel che però ha ricevuto delle critiche perché non all’altezza del primo capitolo.

Daddy’s Home, la trama del film

Ora andiamo a leggere da vicino la trama di Daddy’s Home. Brad (Will Ferrell) è un impiegato mite e tranquillo, che convive con la compagna Sara (Linda Cardellini) e i due figli della donna. Tormentato dal desiderio di paternità e non avendo figli propri, Brad fa di tutto per farsi apprezzare dai due ragazzi. Lentamente ma con costanza Brad riesce inizialmente a trovare affinità con i due figli di Sara, ma quando il risultato sembra a portata di mano alla loro porta si presenta Dusty (Mark Wahlberg), ex marito di Sara e padre dei due ragazzi. Dusty è esattamente l’opposto di Brad. Il primo è uno scapestrato motociclista, affascinante e avventuroso, mentre il secondo appare banale e noioso. Dusty sembra fare tutto meglio di Brad senza nessuno sforzo e riesce rapidamente a guadagnarsi la stima dei due figli. Brad decide però di non darsi per vinto: non perderà i bambini e soprattutto Sara senza lottare e impegnare tutto se stesso, anche se sarà necessario lasciare da parte le sue sicurezze e cercare di diventare una persona meno ordinaria e più avventurosa.

Il trailer del film Daddy’s Home





