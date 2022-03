Dalila Mucedero rompe il silenzio su Massimiliano Morra:”ci siamo lasciati”/ Salta matrimonio, la polemica..

Grande fratello vip 5, Dalila Mucedero rompe il silenzio su Massimiliano Morra

Può dirsi uno dei volti di punta dello scorso Grande fratello vip 5 e intanto Massimiliano Morra torna al centro del gossip per una forte rivelazione fatta in nome e per suo conto da Dalila Mucedero, la ragazza con cui lui aveva avviato un fidanzamento e che l’attore aveva presentato nella Casa dei vipponi come la donna della sua vita. Riattivatasi via social, in queste ore, la ballerina nip fa sapere nel dettaglio di aver chiuso i rapporti con Morra, per poi tacciarlo di aver omesso la loro separazione al pubblico che si era affezionato alla loro lovestory.

“Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa dichiarazione (da personaggio non pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e a testa alta”, esordisce nell’intervento la bionda ballerina, sancendo quindi l’addio a Massimiliano Morra. Il messaggio di Dalila Mucedero, poi, si fa dai toni via via sempre più critici sul conto dell’ex volto di Furore e altre fiction Mediaset di successo: “Mi sembra giusto dirlo per le persone che ci hanno supportato come coppia, io e Massimiliano non stiamo più insieme”.

Un messaggio inaspettato quest’ultimo, quello di Dalila Mucedero, che giunge tra le Instagram stories della ballerina napoletana come Massimiliano Morra, la quale però non è appartenente al mondo del jet-set in quanto non famosa. I due ormai ex avevano avviato il loro fidanzamento nel 2018 e di recente l’attore nonché ex volto del Grande fratello vip 5 aveva dato annuncio che le loro nozze fossero imminenti.

Al Grande fratello vip 5 l’attore attore aveva fatto parlare di sé anche per un’indiscrezione lanciata da Rosalinda Cannavò tra le mura della Casa, ovvero che lui fosse omosessual, una voce smentita dal diretto interessato. “Lascia che ogni cosa intorno accada, mentre vai avanti sempre dritto per la tua strada”, scrive intanto l’attore a corredo del suo ultimo post su Instagram, che lo immortala a Napoli. Cosa si nasconde dietro il triste epilogo della coppia partenopea ormai naufragata?

