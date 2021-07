DALLA CINA/ Lao Xi: il golpe di Grillo & Conte colpirà Draghi e il Colle

Come appare la fotografia della realtà italiana dalla distanza siderale cinese? Il partito di maggioranza relativo in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, è diviso in almeno due tronconi che fanno capo rispettivamente a Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Non è chiaro se, come e quando potrà esserci una riconciliazione, ma gli attacchi di fuoco scambiati tra le parti (Conte a Grillo: “padre padrone e patrigno”; Grillo a Conte: “senza visione o capacità di gestione”) altrove sarebbero mortali; non così – ma chi può dirlo – nella tragicommedia della politica italiana.

ELEZIONI NAPOLI/ Maresca: la mia sfida a chi ha bloccato per 30 anni la città

Di certo un terzo del Parlamento è fuori gioco e con esso anche il Pd (circa il 20%), che da oltre un anno si è messo al traino del M5s. Il Pd, peraltro, si era già diviso con l’uscita della pattuglia dei renziani.

Insomma, circa metà del Parlamento è in tilt. In condizioni normali si dovrebbe andare al voto, ma così non può essere, perché i parlamentari, come gli operai dell’Ilva di Taranto, non vogliono perdere lo stipendio, e perché fra un mese appena comincia il semestre bianco, il periodo che precede l’elezione del Capo dello Stato in cui, per legge, non si possono sciogliere le Camere.

ROTTURA M5S/ "Se Grillo lancia un'amnistia fa fuori Conte e si riprende il Movimento"

Ciò crea un cortocircuito profondissimo della democrazia, quasi un colpo di Stato di fatto nel paese, peraltro scosso dalla crisi senza precedenti del Covid-19. Il Parlamento rischia di risultare staccato dalla realtà fattuale, con in più due protagonisti, Conte e Grillo, che non siedono tra i banchi di deputati e senatori.

C’è un ulteriore elemento di grande debolezza: le due componenti della vecchia maggioranza, M5s e Pd, hanno smarrito la bussola, ma rimangono cruciali nel governo. Questa contraddizione rappresenta quasi un “abuso” politico, che crea oggi la giustificazione oggettiva per qualunque misura prenderà domani una destra destinata a trionfare alle prossime elezioni, siano esse fra sei mesi o due anni. Il timore della vittoria di una destra “pretenziosa” serve poi a giustificare la congestione attuale intorno al Movimento 5 Stelle nel caos.

DDL ZAN/ Cattolici, laici, femministe e radicali: no a un'ideologia imposta per legge

In questa matassa senza senso, il premier Mario Draghi, sostenuto dal presidente Sergio Mattarella, può continuare a governare nei prossimi mesi fidandosi della sua coscienza e ignorando i partiti. Ma questo, per quanto efficace da un punto di vista pratico e dei risultati di governo, non risolve l’assurdo cortocircuito politico, anzi lo complica giorno per giorno.

Infatti l’impressione è che Grillo sia stato spinto a delegittimare Conte – e viceversa – proprio per far cadere il governo, o almeno per farlo ballare di più e magari rendere nelle prossime settimane e mesi impossibile o difficile l’azione di governo. Conte ha tutto da guadagnare da elezioni che gli darebbero un seggio e il controllo di un partito piccolo o grande che sia.

Tali cortocircuiti sono tipici della politica. Nei regimi autocratici essi si risolvono con prove di forza spesso cruente; nei paesi democratici invece si risolvono con il ricorso al voto, anche frequente, come è stato per esempio di recente in Israele o in Spagna.

Ma il vero problema si pone alla fine del semestre bianco. Come fa un Parlamento per metà nel caos, non rappresentativo per le liti feroci al suo interno, e quindi non legittimato e zoppo, a eleggere un presidente per i prossimi sette delicatissimi anni? In quel periodo il paese deve applicare sul serio il Pnrr, gestire il post-Covid e navigare nel mare tempestoso di una nuova pericolosa guerra fredda. Che autorevolezza avrebbe quindi il presidente futuro?

Questi sono quesiti enormi che pesano oggettivamente sul paese, che il Parlamento decida o meno di affrontarli.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI





© RIPRODUZIONE RISERVATA