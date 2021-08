Daniel Giulianini/ “Fabrizio Frizzi? Mi è stato vicino nella ricerca di mia madre”

Ospite di Serena Autieri nella puntata di Dedicato del 9 agosto, il cantante lirico Daniel Giulianini racconta la sua vita fatta di difficoltà, talento e di un sogno: ritrovare la sua madre biologica. Senza genitori, Daniel racconta di essere cresciuto in orfanotrofio: “Quegli anni sono stati difficili ma mi hanno fatto crescere tanto. È un’esperienza che ti porta a saper gestire poi nel futuro le sofferenze che ogni persona vive. Sono stati anni belli, brutti, che mi hanno lasciato un segno importante.” ha ricordato. La sua storia la raccontò nei dettagli anche a Fabrizio Frizzi, che lo ospitò in un suo programma, augurandosi che potesse ritrovare presto sua madre: “Mi disse ‘spero che tu un giorno possa ritrovarla e trovare le tue vere radici, la tua realtà e spero che quel giorno io possa presentarti e possa essere io la prima persona a raccontarlo a tutto il mondo.'”

Daniel Giulianini: “Ho ritrovato mia madre a 33 anni”

Fabrizio Frizzi gli ha dunque manifestato tutto il suo supporto nella ricerca di sua madre che ha poi ritrovato all’età di 33 anni. “Ero a cena una sera e mi arriva una telefonata. Ero con mia moglie e alcuni amici bulgari, a telefonarmi è proprio la mia mamma.” ha raccontato Daniel Giulianini a Serena Autieri che, di fronte alle immagini della prima videochiamata tra madre e figlio, non è riuscita a trattenere le lacrime. Avere due madri, una biologica e una adottiva, “Porta tanta confusione”, ha ammesso il cantante, “ma tanto amore, perché è come se io fossi stato partorito nuovamente quando ho sentito la mia mamma biologica, ma lo stesso amore lo provo per mamma Caterina”, ha infine specificato.

